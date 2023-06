/FOTOGALERIE/ V Pohořelicích se konaly městské slavnosti. Nabídly módní přehlídku, koncerty či vystoupení mažoretek. O dvoudenní akci byl zájem, přišel zástup návštěvníků.

V Pohořelicích v sobotu pokračovaly slavnosti města. | Video: Deník/Michal Hrabal

Dámy ve slušivých šatech lákaly v sobotu kolem půl druhé odpoledne návštěvníky do komunitního centra Pfann v Pohořelicích. Konala se tam módní přehlídka Hany Celnarové. „Je to představení mé roční práce. Šijeme spolu s mamkou. Zájemci si po přehlídce budou mít možnost šaty blíže prohlédnout, vyzkoušet a třeba i koupit," řekla Celnarová.

Na koberci se střídaly modelky v šatech různých barev i střihů, diváci je odměňovali potleskem.

Pfan byl jedním z míst, kde se konal program Slavností města Pohořelice. Letos poprvé byla akce pouze dva dny, a to v pátek a v sobotu. Ubyla neděle. „Musím přiznat, že jsme letos na programu trochu šetřili, jinak to nešlo. Loni byla akce velkolepější, měli jsme osm set let od první písemné zmínky o městě," sdělil pohořelický místostarosta Patrik Pařil.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Hlavní pódium vzniklo před pohořelickou sportovní halou. Sobotní program tam odstartovaly svým vystoupením místní mažoretky. Následně je vystřídaly kapely pohořelické základní umělecké školy. „Vrcholem se stane večerní vystoupení No Name. Vše zakončí orchestr The People," avizoval odpoledne místostarosta Pařil.

Před komunitním centrem Pfann předvedl moravský spolek Bivoj ukázky vojenství, na Paarově zámečku bylo připravené divadlo pro děti, na Staré radnici pak výstava kaktusů. „Je možné navštívit kostel a vystoupat na věž. Novinkou je trh s regionálními produkty," zmínil místostarosta.

Akce začala už v pátek průvodem dětí z mateřské školy. Potom hrála domácí kapela, která vzešla ze Základní umělecké školy Pohořelice, s názvem Red Socks Orchestra.