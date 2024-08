Pro předplatitele

Michal Hrabal Kristýna Bartošíková dnes 05:55

/FOTO/ Netradiční suroviny použil pivovar Frankies pro svůj nejnovější pivní speciál. V Břeclavi uvařili takzvaný kyseláč s rajčaty, solí a bazalkou. Nadšenci pěnivého moku jej mohou ochutnat na víkendových Slavnostech rajčat, které se v sobotu konají v centru Břeclavi. „Už několik let za námi chodí lidé, jestli neuděláme něco s rajčaty. Říkají to spíše jako vtip, protože je to zvláštní kombinace," řekl Deníku majitel pivovaru Štěpán Přikryl.