/FOTO/ Vzornou reprezentaci převedli mladí verbíři z Velkých Pavlovic. Hned tři ocenění v podobě umístění mezi trojicí nejlepších se jim dostaly na Mezinárodním dětském festivalu Kunovské léto, který se uskutečnil uplynulý víkend.

Mladí tanečníci vzorně reprezentovali město Velké Pavlovice. | Foto: FB Město Velké Pavlovice

Slovácký verbuňk je významný fenomén zapsaný na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Právě v této tradiční přehlídce soutěžili mladí tanečníci v Kunovicích.

„Nejlepší desítku již vybraných mladých verbířů z Hanáckého Slovácka zastupovalo náš národopisný region a z této desítky šikovných tanečníků jich bylo z Velkých Pavlovic historicky rekordně, a to dokonce šest. Všem se prezentace vydařila a hrdě reprezentovali svůj region a město skvělými výkony,“ informovali zástupci Velkých Pavlovic prostřednictvím facebookových stránek.

Mezi vyznamenané v kategorii do devíti let se dostal Šimon Prokeš, který se umístil na třetím místě. V kategorii deset až dvanáct let se poté umístili Marek Hanák na druhém a Mikuláš Prokeš na třetím místě. Skvělý výkon předvedli také Dominik Prokeš, Ondřej Kostrhun a Filip Hejl.

„Samozřejmě i společně s folklorním spolkem Hanýsek ze Šakvic, kde jsou všichni kluci již více let členy, velký dík patří právě vedoucí Ivaně Holáskové, která má největší podíl na těchto skvělých výsledcích,“ uzavřeli Velkopavlovičtí svůj gratulační příspěvek.