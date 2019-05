Hostů je zde mnoho, v klidu naplňují kapacitu sálu. Z blízka i z daleka, z Česka i ze zahraničí se do Valtic na víno sjelo téměř šest tisíc lidí. Při procházce je možné zaslechnout pestrou směsici jazyků, od ne tolik překvapivé slovenštiny, přes angličtinu a němčinu, až po maďarštinu.

Někteří na trhy jezdí pravidelně, jiní se na místě ocitli šťastnou náhodou. „Byl jsem tu na výletě, abych si prohlédl Valtice. O trzích jsem nevěděl, ale když už jsem tady, rád jsem na ně zašel. Zaujalo mě množství zajímavých vín, kdybych měl něco vytknout, tak snad jen obrovské davy lidí, ale to se dá od takto velké akce očekávat. Zatím jsem moc vín neochutnal, ale z těch, co jsem měl, mi v paměti utkvěl jeden medailista, Ryzlink rýnský z Bzence,“ svěřuje se Petr Liebscher z Kadaně, která se nachází na druhé straně republiky.

O kus blíž to do Valtic měli Denis Vala a Markéta Pochylá, kteří dorazili z Hodonína a Týnce. „Ani jeden z nás tu vlastně není poprvé, já jsem měl sice pár let pauzu, ale Markéta je tu každý rok. Jsme tu s tím oba spokojení, mně se líbí hlavně prostředí. K jídlu můžu doporučit oštěpky, z vína mi nejvíce zachutnaly Merloty, i když mám pocit, že je letos trochu slabý výběr,“ hodnotí Denis.

Kromě stánků s víny, kterými je zaplněna celá jízdárna, trhy nabízí i široký výběr dalších pochutin a nejrůznějšího zboží. Ve vzduchu se mísí vůně pečeného masa s levandulí, pohled přitahují pestrobarevné přívěšky či oblečení. „Tento rok tu jsme poprvé. Byli jsme ve Valticích na jiné akci a hodně se nám tu zalíbilo. Bohužel jsem moc neměl čas něco ochutnávat, ale i tak se mi tu líbí,“ říká Boris Letocha, prodávající ručně dělaných šperků z Brna.

Nálada kolem je skvělá, a čím je později, tím jsou návštěvníci spokojenější a rozjařenější. Přebytečnou energii ze sebe mohou dostat například tancem za doprovodu skupiny The Teachers, která po tři hodiny vystupuje na zámeckém dvoře. „Na vinné trhy jezdíme rádi, letos jsme tu už potřetí. Myslím, že lidi bavíme a i nás baví pro ně hrát. I my jsme měli možnost ochutnat nějaké víno a bylo velmi dobré,“ říká Martin Janků, jeden ze čtyř členů kapely, která vznikla na půdě břeclavského gymnázia.

Teachers samozřejmě nejsou jedinou hudební složkou různorodého programu. Například v hlavním sále atmosféru dokresluje cimbálová muzika, těch se za dva dny prostřídá hned několik.

Další zajímavou událostí je pokus o pokoření rekordu o nejdelší řetězový přípitek medailovými víny. „Do soutěže se nám letos přihlásilo neuvěřitelných 759 vzorků od 125 různých vinařů. Většina byla z jižní Moravy, Čech a Slovenska, ale máme tu i mezinárodní účast – kromě sousedního Rakouska k nám doputovala vína až z Austrálie a Chile,“ přibližuje jeden z hlavních organizátorů, David Šťastný.

Na Valtických vinných trzích se v pátek uskutečnila tradiční dražba dvou šampionů vinných trhů z ročníků 2011 a 2012. Dražily se i hokejky hráčů mistrovského Třince. „Většinu výtěžku darujeme domovu důchodců ve Valticích, zbytek půjde na jiné dobročinné sbírky,“ dodává Štastný.

REBEKA ZIKMUNDOVÁ