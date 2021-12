S tetami v domově si dárky rozbalí až v podvečer 2. ledna. To proto, že Štědrý den a oba vánoční svátky stráví i se svými dvěma sourozenci u mámy a babičky. S sebou si poveze i krabičku cukroví, které pekla. „Pokud to vyjde, potom pojedeme ještě za tátou,“ prozrazuje dívka.

Chvílemi je cítit, že jí cloumá smutek. Dvanáctiny totiž Natálie oslavila na Mikuláše. O víkendu měla jet domů. „Jenže místo toho jsem i s celou naší osmičlennou skupinkou v karanténě. Máma měla objednaný dort, tak ho musela zrušit. Naštěstí už ale půjdu do školy,“ říká již smířlivě dívka.

Přiznává však, že koronavirus a stále se opakující karanténa otravují nejen ji. „Je to pořád dokola. Tety nám to sice vysvětlují, ale pokaždé nás to naštve a zamrzí. Pořádně jsme si neužili ani Mikuláše, mohl s čertem a andělem jen na zahradu,“ vypráví.

Děti z Klentnice vyrábějí keramické kapry. Pro důchodce v domově

Všechny tři byty, které v domově obývá celkem třiadvacet dětí, už jsou svátečně vyzdobené. „Vyrábíme z keramiky, vařili jsme mýdla, pečeme si cukroví, to nás hodně baví. Máme rádi všechno, asi nejvíc ale perníčky,“ usmívá se Natálie, která ráda tančí. Spolu s tetami se točí i okolo sporáku a trouby. Baví ji vaření i pečení. Zatím navštěvuje základní školu. Ráda by se ale stala kadeřnicí.

Společný Štědrý den se všemi tetami dohromady slaví děti v mikulovském domově zpravidla patnáctého prosince. Letos tomu však bude jinak. Kvůli karanténě. O Štědrý den však děti nepřijdou. V domově jich přes Vánoce zůstane asi třináct. „K večeři míváme salát a většinou řízek. Loni byl ale i kapr. Měli jsme ho ve vaně a velcí kluci ho pak dokonce i zabili. Většinou se chodíme projít, odpoledne pak pomáháme přichystat tabuli k večeři, zpíváme koledy. A po večeři se rozdávají dárky,“ popisuje Natálie.