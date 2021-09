Neoveským se tak ulevilo. Do školy, kterou na konci června neušetřilo běsnící tornádo, jim už nepoteče. „Původní krovy by, kdyby nepřišlo tornádo, v září oslavily devadesátku. Sloužily zde totiž už od roku 1931. Věřím, že ty nové, které jsou skutečně ukázkou krásné práce zhotovené z kvalitních materiálů, vydrží minimálně stejně tak dlouho. A těším se na to, až budeme tento velkorysý prostor moci vybavovat a využívat,“ usmívala se Grossmannová.

V půdní vestavbě, která po rekonstrukci poškozených krovů vznikla, bude mít své zázemí školní klub, učebny pro hudební a výtvarnou výchovu či kabinety pro vyučující. „Půda dříve využívaná nebyla, nicméně v šuplíku na radnici ležely plány na její rozšíření už asi patnáct let. Nová konstrukce krovů je tak propracovaná, že do ní zkrátka jen původní myšlenku můžeme vložit. Kdyby nepřišlo tornádo, které nám s nadsázkou usnadnilo práci s demontáží, zřejmě bychom projekt vůbec nevytáhli. Kvůli jeho náročnosti jsme ostatně letos na jaře vybavili a zprovoznili přístavbu školy, která řádění živlu také neunikla,“ okomentoval starosta městyse Marek Košut.

Krovy jsou tvořené jiným způsobem, než bývá v republice obvyklé. „Dělali jsme je z lepeného dřeva, což je technika, která se začíná opět pomalu více používat. Dříví nepracuje, je vysušené a má jiné vlastnosti než mokré řezivo. Především se nekroutí, nepraská a zůstává rovné,“ vyzdvihl metodu Vojtěch Dorňák, jednatel společnosti Kloboucká lesní, která dřevo na krovy škole darovala.

Neoveští věří, že svoje kmenové třídy by všichni školáci mohli nejpozději do prosince letošního roku navštěvovat. „Momentálně máme ve škole šest tříd. Dvě první, dvě druhé a dvě páté. Tři třídy dojíždí do Dolních Bojanovic a šest, což jsou děti z druhého stupně, pak na průmyslovku do Břeclavi,“ vyjmenovala ředitelka Grossmannová.

Během jednoho až dvou týdnů by měla být hotová sanace stropů ve dvou poškozených třídách. „Věříme, že do tří týdnů by se do školy mohly vrátit děti, které dojíždějí do Břeclavi,“ naznačil starosta Košut.

Neoveské nyní čeká také sanace sklepů proti vlhkosti. „To je věc, která nám zabere minimálně šest měsíců, ovšem naštěstí nekoliduje s počasím. Teprve poté nás čeká kompletní obnova fasády. Snad příští letní prázdniny by mohlo být hotovo. Do té doby bychom mohli začít pracovat už i na podkroví. Pochopitelně bude až na rozhodnutí zastupitelstva, jak se k projektu postaví, protože investici okolo dvaceti milionů bychom si už museli zaplatit nejspíš sami,“ přemítal starosta.

Spolupráce s řemeslníky, kteří se podíleli na výstavbě nového krovu, v neoveské základní škole rozhodně nekončí. „Byli bychom rádi, kdyby se podíleli na dalších pracích. Bojujeme s tím, abychom prostor pod střechou zbytečně nezmenšovali dalšími konstrukcemi. Podlaha není stavěná na to, aby vydržela zátěž normálního provozu, když se sem nahrnou žáci. Rádi bychom zbudovali nový strop a využili bychom k tomu nové moderní dřevěné technologie tak, aby byl lehký, bytelný a neukrajoval prostor. Klasická železobetonová konstrukce je totiž těžká a objemná a prostor by zbytečně zmenšila,“ naznačil radní Radek Vaněk.