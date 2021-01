"V matričním obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice, bylo uzavřených sedmapadesát manželství před městským úřadem. Církevních sňatků bylo sedm," uvedli zástupci radnice na svém webu.

Manželství zpravidla snoubenci uzavírají jak na radnici, tak i na jiném k tomu vhodném místě. "V loňském roce však byla z důvodu pandemie velká omezení v možnostech výběru místa a pro některé páry i data uzavření manželství. Proto došlo i ze strany snoubenců ke zrušení šestadvaceti termínu zarezervovaných svateb," zdůvodnili z radnice.

Průměrný věk snoubenců, kteří uzavřeli manželství, je u mužů pětatřicet a u žen jednatřicet let.

Hustopečští také zveřejnili aktuální počty obyvatel. Těch ve městě k 31. prosinci loňského roku žilo 5876. "V roce 2020 se narodilo padesát dětí, přistěhovalo se 118 a odstěhovalo 121 občanů. Zemřelo třiapadesát obyvatel," vyčíslili z radnice.

Průměrný věk obyvatel města je třiačtyřicet let. "Občanů starších osmdesáti let bylo k 31. 12. 2020 v Hustopečích 228. Z toho bylo čtyřiatřicet obyvatel starších devadesáti let," upřesnili úředníci.

Hustopeče mají aktuálně třiasedmdesát ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. "Mezi nejobydlenější stále patří ulice U Větrolamu, Generála Peřiny a Svatopluka Čecha," dodali z radnice.

Ve městě se nachází šestnáct set objektů, z toho je 1132 obydlených a 468 neobydlených. "Jde zejména o garáže, vinné sklepy a objekty, které svojí povahou nejsou určeny k bydlení," doplnili úředníci.