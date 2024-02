Teplotní rekordy pro desátý únor v sobotu padly zhruba na třetině dlouhodobě měřicích stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde meteorologové naměřili patnáct a půl stupně Celsia. O dvě desetiny stupně chladněji bylo na sobotní odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku.

Spolu Frýdlantem v Čechách se tak zařadili mezi tři místa v republice, kde teploty přesáhly patnáct stupňů. Řekl to meteorolog Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Rekordní hodnoty pro desátý únor přepisovalo v tuzemsku celkem devětapadesát ze 167 stanic, které měří teplotu alespoň třicet let. Byly mezi nimi i čtyři s více než stoletou historií.

V Opavě meteorologové naměřili 13,4 stupně, bylo tam tak nejtepleji od začátku měření před 144 lety. Jen o tři roky kratší historii má stanice v Přerově, kde má nový rekord pro desátý únor hodnotu 14,2 stupně. Ve Vsetíně se sobota zapsala s 12,6 stupně do čela historických tabulek sahajících 122 let do minulosti. Rekordně teplý den zaznamenala i Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se stodesetiletou historií, kde bylo 13,8 stupně.

Na únor neobvykle vysoké teploty zaznamenali meteorologové v České republice i v několika předchozích dnech. ČHMÚ na síti X v pátek uvedl, že se tento týden s velkou pravděpodobností stane nejteplejším obdobím v první dekádě února minimálně od roku 1931.

Neděle už tak vysoké teploty zřejmě nepřinese. Podle předpovědi ČHMÚ bude převážně zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až jedenácti stupni Celsia.

V důsledku dalších srážek budou v neděli znovu stoupat hladiny některých toků. V povodí horního Labe a horní Moravy až po Moravskou Sázavu očekávají hydrologové překročení druhého, tedy prostředního stupně povodňové aktivity, uvedli na facebooku.