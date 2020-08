Sociální byty v Hustopečích za 11 milionů? Hotovo. Lidé se nastěhují na podzim

/FOTOGALERIE/ Jedenáct bezbariérových bytů pro lidi důchodového věku v hustopečské Žižkově ulici je hotových. Nájemníci se do nich mají nastěhovat podle plánu na podzim. Do konce srpna ještě radnice přijímá žádosti zájemců, kteří by zde chtěli bydlet. „Byty vyšly na jedenáct milionů korun, přičemž dotaci jsme dostali 6,6 milionu,“ vyčíslila starostka města Hana Potměšilová.

Sociální byty v Žižkově ulici jsou hotové. | Foto: město Hustopeče

Byty jsou určené pro samostatné důchodce, kteří mají potíže s pohybem. „Nejde o bydlení, jehož součástí by byla i pečovatelská služba. Je to podporované bydlení. Jde o byty, které jsou zcela bezbariérové, se širokými chodbami, aby mohli projet i lidé na vozíčku. Součástí domu je výtah a pochopitelně i kolárna s dostatkem zásuvek na nabíjení elektrovozítek. Každé patro má navíc k dispozici i prostornou spižírnu,“ popsala Potměšilová. Velikost bytů je okolo třiceti metrů čtverečních. Jeden z nich je pak dvoupokojový. „Naším cílem je prodloužit lidem možnost žít samostatně ve svém domácím prostředí. Za zmínku možná i stojí, že bytový dům sousedí s areálem nemocnice. Lidé tak k lékařům nebudou muset složitě nemocnici obcházet, ale pouze si otevřou branku,“ vyzdvihla starostka. Stavební dělníci také pomalu finišují se sousedními byty, které budou využívat rodiny s dětmi v těžké životní situaci. „V září budeme kolaudovat. Momentálně dokončujeme společný chodník a také terénní práce,“ přiblížila Potměšilová. Nový kruháč zlepší provoz v Rajhradu. Silničáři opraví šestadvacet cest v kraji Přečíst článek › Jak dodala, právě o tyto byty je obrovský zájem. „K dispozici bude šest bytů. Tři větší a tři menší. Jednou z podmínek je, že v nich nemohou být rodiny, které již mají děti starší osmnácti let,“ řekla starostka. Místní výstavbu podporovaných bytů vítají. „Jednoznačně říkám ano. Znám dokonce někoho, kdo si o byt požádal. Mám hodně kamarádek samoživitelek. Najít dostupné bydlení, které by je finančně nezruinovalo, je velký problém. Takových bytů by v Hustopečích mohlo být i více,“ myslí si Kateřina Charvátová. Podobné bydlení chystají vystavět i v nedalekých Rakvicích. „Půjde o malometrážní byty pro soběstačné důchodce. Chtěl bych zdůraznit, že se sem nenastěhuje nikdo cizí. Sloužit budou pouze místním,“ sdělil před časem rakvický starosta Radek Průdek.

