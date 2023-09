Důvodem jsou podle místopředsedy strany Břetislava Štefana peníze. „Musíme dát do pořádku naše hospodaření. Po minulých sněmovních volbách nám zbylo dost dluhů. Sice jsme už propouštěli a snižovali počty zaměstnanců, přesto to ale nestačí. Abychom měli nějaké finanční prostředky, nezbývá nám, než některé nemovitosti prodat,“ sdělil Deníku Štefan.

Domy v Břeclavi a Znojmě nejsou jedinými, na jejichž prodeji se sociální demokraté shodli. Ke koupi budou i budovy v Rychnově nad Kněžnou, v Karlových Varech, Jihlavě, nebo v Rakovníku.

K prodeji formou aukce by mohlo dojít do půl roku. „Aktuálně se zpracovávají znalecké posudky, ne všechny objekty je totiž měly. Jiné je sice měly, ale vzhledem k tomu, jak výrazně se trh za pár let změnil, je třeba udělat nové. Jakmile dojde k aktualizaci cen, pak je nabídneme do aukce. Podmínkou ovšem je, že nesmějí být prodány za ceny nižší než posudkovou sumu,“ přiblížil redakci Štefan s tím, že informace o chystané aukci musí viset minimálně po dobu šedesáti dní od zveřejnění. A to hned na několika portálech s realitami.

Na množství jednání, plesů či senátorských koštů v břeclavském Dělnickém domě, který stojí nedaleko parku u nádraží, pro Deník zavzpomínal bývalý místostarosta města Jaroslav Válka. „Vzpomínek je samozřejmě hodně. Ovšem patří lítost do politiky? Já myslím, že ne. Není to přece o budovách, ale o politice. Nebudeme si nic nalhávat, politická strana potřebuje k životu peníze. A pokud nejsme schopní majetek udržet, máme ho snad nechat chátrat? Takhle se řádný hospodář nechová,“ nechal se slyšet Válka.

Přestože budova zvenčí vypadá zachovale, aby odpovídala požadavkům jednadvacátého století, je podle něj nutné do ní investovat alespoň dvacet milionů korun. „Pochopitelně, že vypadá hezky a leží na vcelku dobrém místě ve městě. Ovšem důležitý je i její technický stav a věci, které nejsou vidět. Třeba střecha a krovy. Aby bylo možné budovu pronajímat a vydělávat na ní, je třeba do ní nejprve investovat a zvednout její úroveň. A k tomu je třeba právě alespoň dvacet až padesát milionů. Idea umí fungovat i bez Dělnického domu,“ domnívá se Válka.

Kdo o Dělnický dům v Žerotínově ulici projeví zájem, se teprve ukáže. Město Břeclav však podle všeho kupcem nebude. „V žádném případě o tom neuvažujeme. Máme kulturní sály v každé místní části. Není důvod, abychom kupovali další,“ okomentoval břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Místopředseda Sociální demokracie Štefan je přesvědčený o tom, že se politická strana nemá starat primárně právě o nemovitosti. „Politickou stranu nedělá politickou stranou vlastnictví nějaké budovy. Ostatně Starostové a nezávislí nevlastní žádné budovy, i ANO si je pronajímá. Takže myslím, že ten, kdo má reality, má být developer nebo realitní kancelář, ale ne politická strana. Prodeje mě netěší, ale když dlouho neřešíte problém, stane se z něho chronický problém. A náprava je pak o to složitější,“ uvedl.

Základně strany, která čítá přes sedm tisíc členů, tak zůstane Lidový dům v Praze a zřejmě i kulturní dům Střelnice v Hradci Králové či budova v Kladně. „V číslech je to tak, že tyto tři budovy tvoří majetkový základ. Lidový dům má odhad něco přes šest set milionů korun, Střelnice okolo sto padesáti milionů a Kladno pak asi padesát milionů. Jde samozřejmě jen o odhady, které se hodně mění, cena nemovitostí je obecně nyní dost turbulentní. Zbytek majetku představuje hodnotu mezi sto, když to půjde špatně, až sto šedesáti miliony korun, když to půjde dobře. Z pohledu majetku jde tedy jen asi o dvacet procent,“ vyčíslil Štefan.