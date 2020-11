* 16. května 1871 Velké Bílovice

+ 16. listopadu 1942 Terezín

Angažoval se v rakouském sociálně demokratickém hnutí ve Vídni a Brně. V Brně učil latinu a řečtinu na střední škole. V parlamentních volbách v roce 1920 získal za Německou sociálně demokratickou stranu dělnickou v ČSR senátorské křeslo v Národním shromáždění.

Mandát obhájil ještě dvakrát a v Senátu zasedal do roku 1935.V sociálně demokratických periodikách publikoval články zaměřené na problematiku dělnického odborového hnutí. V polovině 30. let z aktivní politiky kvůli nemoci. Za druhé světové války byl deportován do koncentračního tábora Terezín. V Terezíně přežil jen tři týdny a v říjnu 1942 umírá.

RENATA SPOTZOVÁ