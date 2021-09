Obce s rozšířenou působností rozhodovaly o navýšení ročního poplatku za obyvatele z padesáti na pětašedesát korun. Rakvické zastupitelstvo bylo proti.

Podle břeclavské radnice se obec s více než dvěma tisíci obyvateli na spolufinancování služeb odmítá podílet. Starosta Radek Průdek to pro Deník Rovnost však dementoval. „Není to pravda. Pro letošní rok jsme schválili padesát korun. Ty jsme ihned připravení zaplatit. Město je však odmítlo přijmout. Navýšení budeme probírat opět na zastupitelstvu až v rámci rozpočtu pro příští rok,“ uvedl Průdek.

Břeclavští hovoří o nečekané trhlině. „Jsme si vědomi, že v sociální oblasti jako obce suplujeme to, co má dělat stát. To ale platí pro všechny stejně, a já bych chtěl vyjádřit vděk starostům za to, že k tomuto tématu přistupují konstruktivně. Všichni jsme rozhořčeni, ale stejně jako v jiných oblastech, i tady se přizpůsobíme, protože se chceme o občany našich obcí postarat. Na Břeclavsku funguje solidární systém už roky a komunikaci s našimi obcemi se věnujeme velmi intenzivně. Jsme prostředníkem mezi nimi a krajským úřadem. Bonusem by mohlo být, že obce s fungujícím solidárním systémem budou v budoucnu zvýhodněny při žádostech o některé krajské dotace v regionálním rozvoji. O to víc mě mrzí přístup Rakvic. Teď to budeme muset řešit znovu,“ sdělil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Hrozí doplácení na cestovném

Ten zároveň poznamenal, že se může stát, že rakvičtí klienti sociálních služeb budou muset doplácet kupříkladu cestovné. „Nemůže se stát, že by rakvickým obyvatelům kdokoli jakoukoli sociální službu odepřel. A ani se nemůže stát, že jako obec zůstaneme bez těchto služeb. Kromě toho se i nadále hodláme podílet na tomto solidárním, tedy dobrovolném, systému. Pokud se zastupitelé vysloví pro navýšení, pak částku pětašedesát korun za osobu samozřejmě zaplatíme,“ podotkl Průdek.

Peníze nyní rozdělí Břeclavští mezi poskytovatele služeb bez příspěvku Rakvic. „Je smutné, že tato komplikace přichází až poté, co jsme se všichni dohodli, a smlouvy jsou podepsány. O to víc si vážím přístupu ostatních obcí, které chápou, že společným postupem ušetříme finanční prostředky. Ty budou potřeba na udržení klíčových projektů, které byly dosud financovány z takzvaných evropských peněz. Namátkou třeba azylový dům pro matky s dětmi v Poštorné,“ zmínil Matuška.

Rakvičanka Lucie Tomíšková je ráda za každou korunu, kterou obce do solidárního systému vloží. „Dříve jsem se o tuto problematiku nezajímala. Až v okamžiku, kdy jsem se sama ocitla v situaci, kdy nevím, kdy budu potřebovat pomoc. Teď vidím, jak špatně je sociální systém nastavený. Pokud obec nabízí padesát korun na občana, měli by Břeclavští tyto peníze přijmout a ne ji tlačit do pozice buď dáte více, nebo nechceme nic. Měli by přece brát to, co jsou obce ochotné a schopné darovat. Ne je tlačit ke zdi,“ myslí si.