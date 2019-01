Velké Pavlovice - Velkopavlovičtí finišují v přípravách na vznik nového centra města. Ve hře zůstaly už jen poslední tři návrhy.

Možná podoba budoucího pavlovického centra. | Foto: Velké Pavlovice

Původních jednadvacet návrhů podoby nového městského centra Velkých Pavlovic notně prořídlo. Ze tří vybraných horkých favoritů zbude v nejbližších týdnech jediný, vítězný.



První z dopracovaných studií už představilo vedení radnice na internetových stránkách města. Jedná se o návrh brněnských architektů Jana Tesaře a Pavla Kleina. „Oslovili jsme tři nejúspěšnější projektanty, jejichž návrhy se nejprve nijak neomezovaly. Pak se ukázalo, že majitelé některých nemovitostí s nimi nechtějí nijak hýbat, takže jsme upřesnili podmínky,“ uvedl velkopavlovický místostarosta Zdeněk Karber.



Město dá peníze na zvelebení veřejných prostor. Postará se o vozovky, chodníky a podobně. „Podle regulačního plánu rozhodneme, co všechno vznikne z Tereziánského statku. Ten leží na pozemcích Moravské Agry na ploše asi sto krát sto metrů,“ dodal Karber.



Vedení města počítá s tím, že v části tohoto prostoru vyrostou pohostinské a hotelové kapacity, ale také další služby, jako například banka či knihovna. „Vše potřebné budou mít lidé soustředěné v jednom místě. Zajistí to snadnější přístupnost, což odpovídá požadavkům moderní doby,“ vysvětlil Karber.



„Do nového se přestěhuje například Česká pošta a zájem o změnu působiště má dlouhodobě také Komerční banka,“ uvedl starosta Velkých Pavlovic Pavel Procházka.



„Vidím v tom velký přínos. V jednom místě se soustředí různé úřady a také tam vznikne zázemí pro turistické aktivity, kongresový sál a tak dále,“ přivítal myšlenku Stanislav Pláteník, který bydlí jen kousek od místa, kde dojde k velkým změnám.



Pláteníkovi se nápad líbí i přesto, že podniká v oblasti ubytování. „Máme asi dvanáct lůžek. Lidé mi říkají, vyroste tam hotel, budeš mít konkurenci. Na to jim vždycky odvětím: Jen ať už to je, a konečně se tady něco děje,“ podotkl.



Velkopavlovičtí kladou v projektu velký důraz zejména na opravu bývalé sýpky. „Mělo by tam vzniknout infocentrum, vinotéky a muzeum,“ řekl velkopavlovický starosta. Pracovní název pro opravenou budovu je Centrum moravských tradic. Město chce v novém centru propagovat především práci vinařských firem a přilákat co nejvíce turistů.

