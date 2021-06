Necelých sedmatřicet tisíc obyvatel z osmadvaceti obcí. Takové množství spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče. Jejich obyvatelé do města mandloní a vína jezdí pracovat, na úřady, vozí děti do kroužků, a mimo jiné zde řeší i své každodenní nákupy.

Z větších prodejen momentálně v Hustopečích funguje mikulovská Jednota, Hruška, Penny market či Lidl. Přibýt však mají další. Nejblíže je ke zbudování nové provozovny právě Jednota. „Společnost u nás provozuje čtyřicet let starý obchodní dům u nádraží. Vedení má již roky ve své finančním plánu jeho přebudování a modernizaci. Kvůli obnově venkovských prodejen však projekt posunovali. No a nyní by konečně mělo dojít i na něj,“ přiblížila starostka města Hana Potměšilová.

Obchodní dům, který ještě tvoří nevyhovující azbestové desky, má jít k zemi. „Jisté je, že musí být zdemolovaný. No a na jeho místě společnost hodlá postavit moderní jednopodlažní prodejnu. K odstranění té stávající však dojde teprve v momentě, kdy bude jisté, že se začne stavět nová,“ upřesnila Potměšilová.

Město nyní spolu s vedením sítě prodejen Jednota hledá možnosti, jakým způsobem projekt uskutečnit. „Jde totiž o velice frekventované místo v centru města, které ohraničuje nádraží, škola, parkoviště a tržnice,“ zdůvodnila starostka.

Dalším novým obchodním domem, který by na Hustopečsku mohl vyrůst, je Kaufland. Stát by mohl za společností Westfalia v katastru Starovic. V územním plánu je zde vyčleněná pro účely průmyslové zóny plocha o rozloze jedenácti hektarů. „Komunikujeme s investorem o tom, jak by to mohlo vypadat, jak vysoké by budovy mohly být a podobně. Jde nám o to, aby byl dopad na okolní krajinu a její ráz co nejmenší. I z toho důvodu chceme, aby čtyřicet procent zaujímaly zelené plochy a šedesát ty zastavěné,“ sdělil starosta Starovic Antonín Kadlec.

Na rozloze šesti hektarů, což odpovídá velikosti asi dvanácti fotbalových hřišť, by tak kromě logistického centra, které se co nevidět začne budovat, mohl stát supermarket a kupříkladu i prodejna obuvi, drogerie či lékárna. "Oba projekty jsou v rané fázi. Rádi vám poskytneme bližší informace až bude rozhodnuto o jejich realizaci," napsala na dotaz Deníku Rovnost Renata Maierl z oddělení firemní komunikace.

O to, zda se další supermarkety v blízkosti města uživí, starostka obavy nemá. „Garantuji, že jednoznačně ano. I kdyby jich zde vyrostlo více, o zákazníky by nouzi neměly,“ je přesvědčená starostka.

Totéž si myslí i Kateřina Charvátová, která v Hustopečích pracuje. „Nový obchodní komplex se uživí určitě. Lidl už nyní praská ve švech. Aspoň by měl konkurenci. A za Jednotu jsem moc ráda. Shodly jsme se s kamarádkami, že k Hustopečím patří. Sama v ní ráda nakupuji. Nabízí vše pro normální vaření i žití,“ zareagovala.

Jediné, z čeho má obavy, je nárůst dopravy. „Už nyní je zde šílený provoz,“ upozornila žena.