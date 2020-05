Po ukončení restaurování se sousoší už na nynější místo nevrátí. „Snažíme se najít jiné důstojné místo. Zatím to vypadá, že Starobřeclavané o něj stojí, takže bychom jim chtěli vyjít vstříc a umístili bychom ho na hřbitov ve Staré Břeclavi,“ naznačil místostarosta Richard Zemánek.

K zahájení odborných prací na přemístění sochy do depozitáře dojde ještě v květnu. S opravou sousoší začnou restaurátoři do konce června.

Mnozí lidé na facebooku břeclavské radnice diskutovali o tom, zda je vhodné sousoší stěhovat. „Nemyslím si, že je správné ho přestěhovat, a už vůbec ne na hřbitov. Památka byla zbudována pro živé, ne pro mrtvé. Měla by se ctít vůle a záměr donátorů - stavitelů. V minulé době se právě kříže a sochy svatých z volné krajiny sestěhovávaly pod nátlakem jen ke kostelům a na hřbitovy, aby lidem nebyly na očích. Na každém hřbitově je přece křížů plno,“ napsal například Martin Bejček.

K ponechání plastiky na původním místě se přiklání i historička Alena Káňová. „Bylo by samozřejmě ideální ponechat plastiku z logiky věci na místě původního vystavění. Pozemek patřil rodině, kde k úmrtí děti došlo. Z fotografií počátku dvacátého století vidíme, že zde ještě nedosáhla zástavba a plastika stála osamoceně. Vzhledem k tomu, že jde o připomenutí předčasně ukončených životů, je na místě uvažovat o starobřeclavském hřbitově jako pietním místě," domnívá se Káňová.

Rozálie Černá strávila celý svůj život ve staré Břeclavi. Zemřela v dubnu 1914. Nebyla v té době jedinou, která jako vzpomínku na své děti nechala postavit památník. "Události v dřívějších komunitách se samozřejmě nejvíce předávaly a tradovaly ústně po generacích. Ale od doby baroka se na památku a připomenutí zejména tragických událostí nebo k odehnání morových či cholerových epidemií začaly stavět sakrální plastiky a drobné stavby. Smírčí kříže, tedy vztyčení kamenného kříže pachatelem v místě zločinu jako součást vyrovnání s postiženou rodinou, boží muka, kapličky, kříže, sochy svatých," vyjmenovala historička.

To vše včetně plastik příslušných patronů na poutních a prosebných cestách podle jejích slov dotvářelo krajinu. "Dnes jde o nenahraditelnou hodnotu lidového výtvarného a duchovního života našich předků. Ostatně zvyk postavit kříž, boží muku či sochu svatých na místě neštěstí se zdržel až do čtyřicátých let minulého století," řekla Káňová.

