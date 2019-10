Soutěž ve sběru baterií pomůže potřebným. Na Břeclavsku soutěží tři úřady

Břeclavsko – Získat peníze na charitu a chránit životní prostředí. To jsou cíle jihomoravské soutěže Baterkománie. V okresu se do ní zapojily obce Břeclav, Hustopeče a Klobouky u Brna. Na jejich městských úřadech můžou lidé do konce října odevzdat použité baterie.

