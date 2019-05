Rok ještě není ani v polovině. Přesto počty nemocných spalničkami už přesáhly dvojnásobek loňského počtu. Od začátku roku lékaři zaznamenali už přes pět set případů.

K minulému pátku měli hygienici na jižní Moravě nahlášených šest případů tohoto vysoce nakažlivého onemocnění. „Za celý loňský rok to bylo třináct. Situace v Jihomoravském kraji je prozatím klidná, v jiných regionech tomu tak není. Za celou republiku je od začátku roku potvrzených už 522 případů,“ vyčíslila ředitelka Protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Brně Renata Ciupek.

Na zhoršující se situaci reagovala Všeobecná zdravotní pojišťovna zavedením příspěvku na očkování. „Od prvního června budeme na očkování přispívat pět set korun, a to věkové skupině mezi pětadvaceti a padesáti lety,“ sdělil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Právě lidé v tomto věku jsou nejohroženější. „Z vlastní zkušenosti vím, že zdaleka nejméně protilátek při vyšetření krve mají lidé mezi pětatřicátým až padesátým rokem. Mají sice očkování z dětství, ale jeho účinnost se v této věkové kategorii snižuje,“ vysvětlil brněnský praktický lékař Ivo Procházka.

Největší riziko hrozí narozeným mezi roky 1969 a 1982. „V tomto období se očkovalo jednou dávkou, což se později ukázalo jako nedostačující ochrana. Dodatečně se měli tito lidé doočkovat, ale ne vždy se to podařilo a zdravotní dokumentace často již není dostupná,“ vysvětlila Ciupek.

Za zvyšujícím se počtem nemocných stojí více faktorů. „Společně s poklesem imunity u uvedené skupiny lidí za to jednoznačně může snížená proočkovanost v celé společnosti,“ řekl Procházka.

Proočkovanost se od roku 2014 setrvale snižuje. Stojí za tím především to, že rodiče odmítají nechat očkovat své děti, a to i v případě, že proto není zdravotní důvod. Aby lékaři zabránili epidemii, je nutné očkovat pětadevadesát procent lidí. „Z posledních údajů víme, že proočkovanost činí asi třiaosmdesát procent, v roce 2014 to bylo dostatečných šestadevadesát procent,“ sdělila hygienička Ciupek.

Cena komerčního očkování proti spalničkám se pohybuje okolo 800 korun. Příspěvek Všeobecné zdravotní pojišťovny tak pokryje zhruba polovinu ceny. „U dětí je očkování součástí očkovacího kalendáře a samozřejmě plně hrazené,“ doplnil Tichý.