Pro trenéra Spartan Training Group Břeclav byli nejen výsledek, ale už i dřívější kvalifikace na světový šampionát obrovským překvapením. „Vůbec jsem to nečekal. Podmínkou kvalifikace je totiž splnění takzvané trifecty, což jsou tři náročné závody ve třech po sobě jdoucích dnech. Jde o Sprint, Super a Beast. Tedy náročný terén nejprve o pěti, deseti a jednadvaceti kilometrech,“ vysvětluje Deníku Ožinskij, kterému doma v Lanžhotě držela palce manželka a dvě děti.

Svoji první trifectu si zaběhl na brněnském Masarykově okruhu. Sice se tehdy neumístil na stupních vítězů, ale skvělými časy si zajistil účast na mistrovství světa ve Spartě. „Soutěže tohoto typu se vyznačují zpravidla tím, že se konají v těžkém kopcovitém terénu. Vždy je nutné něco podlézat, přelézat, přenášet, brodit se blátem i vodou. Pokaždé jsou připravené prvky k ručkování, šplhání po laně a podobně,“ přibližuje Ožinskij, čímž zároveň naznačuje i směřování svojí tréninkové přípravy.

Zdroj: se svolením Konstantina Ožinského

Závod vyžaduje komplexní zapojení všech svalových partií. Sportovci musejí být nejen rychlí, ale i zdatní, mrštní a silní. „Sportuji téměř celý život. Od osmnácti posiluji, běhám, zkoušel jsem triatlon i kolo. Postupem času jsem si hledal něco svého. Prošel jsem i silovými sporty, například trojbojem. Dva roky jsem závodil v kulturistice. No a mimo to mě nadchly právě tyto extrémní překážkové sporty,“ vzpomíná muž, který pracuje jako kuchař ve velkopavlovické Šlechtitelce.

Nové bazény a tobogán. Hustopeče opravují koupaliště i kabiny sportovcům

Ve Spartě spolu s ním závodilo více jak pět stovek sportovců z řad žen i mužů různých věkových kategorií z celého světa. V té svojí Ožinskij porazil na sedm desítek borců. A to přesto, že se pral s následky dřívějšího poranění. „Vezl jsem si s sebou zranění z tréninku, vyvrtnutý kotník. Rozhodně jsem nečekal žádné umístění, přece jen mě kotník hodně omezoval v běhu,“ říká nyní už vicemistr světa.

Konstantin Ožinskij si domů do Lanžhota z mistrovství světa v extrémním překážkovém závodě z řecké Sparty přivezl stříbrnou medaili.Zdroj: se svolením Konstantina OžinskéhoNejnáročnější ze tří po sobě jdoucích závodů pro něj byl právě ten poslední. „První, nejkratší, byl spíše seznamovací. Nejtěžší byl nedělní Beast. I proto, že organizátor může závodníkům přidat podle náročnosti trati pár set metrů i kilometrů navíc. A tak se stalo, že jsme nakonec běželi pětadvacet kilometrů a překonávali asi třicet překážek,“ zdůvodňuje Ožinskij.

Na Mikulov jinak. Opravy vodovodu v Břeclavi zkomplikují dopravu na náměstí

Kvůli bolesti nohou musel zpočátku dokonce běh vyměnit za chůzi. „Ozval se mi ještě i druhý kotník, doopravdy to bylo náročné. V druhé půlce závodu už jsem se i pral s hlavou, chtělo se mi prostě jen být v cíli,“ směje se při vzpomínce na extrémní klání sympatický sportovec.

Nejen fyzická zdatnost, ale právě taky psychika hraje podle něj při extrémních závodech typu Spartan Race zcela zásadní roli. „Jsem si vědomý, že mám nejslabší právě asi hlavu. A pak běh. Přece jen vážím něco přes sto kilogramů. Sice jsou to svaly, ale i ty člověk musí nosit. Nejsem tak rychlý, jak by bylo potřeba. Naopak nejsilnější mám horní část těla. Což je dobře, protože osmdesát až devadesát procent celého závodu tvoří překážky, které je třeba přelézt nebo přeručkovat,“ říká otevřeně Ožinskij, jehož největší výzvou je přestoupit do náročnější kategorie mezi ostřílenější borce.

Kromě pyšné manželky, dětí, kamarádů sportovců, kolegů v práci a sponzorů podporovala lanžhotského borce také účast početné skupiny závodníků z tuzemska. Česká republika ostatně patřila na mistrovství světa ve Spartě k nejúspěšnějším výpravám. „Češi jsou dobře sportovně založeným národem. Pořád hledáme nové výzvy a vymýšlíme, co vyzkoušet,“ shrnuje tajemství úspěchu českých žen a mužů čerstvý vicemistr světa.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tipy na Krampus akce na jihu Moravy. Podívejte se, kde budou pekelníci strašit