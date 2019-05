Dva zabetonované sklepy v blízkosti kostelní věže, která se začíná naklánět, zhoršující se statika rodinných domů, propadlá silnice nebo prasklé vodovodní potrubí. Události posledních let byly jedněmi z hlavních důvodů, které vedly přítluckého starostu Františka Kadlece k aktivitě v jednání s úřady ve snaze odlehčit obci od těžkých kamionů. Nyní si tamní obyvatelé alespoň částečně oddechli. Od minulého pátku platí totiž v Přítlukách zákaz vjezdu aut těžších devatenácti tun.

Problémy v obci

- O změnu se Přítlučtí začali snažit v roce 2013

- V roce 2006 došlo dokonce k propadnutí silnice, zasypání jednoho sklepa a demolice domu u silnice

- V roce 2017 došlo k prasknutí vodovodních potrubí, zatopení dalšího sklepa a popraskání dalšího domu u silnice

- V roce 2017 museli tamní nechat zabetonovat hned dva sklepy v blízkosti obecní věže. Začaly se hroutit a ohrožovaly statiku této kulturní památky

Rozhodnutí padlo za pět minut dvanáct. „Pod hlavní ulicí, která na nápor aut o váze větší jak padesát tun rozhodně není stavěná, máme třináct vinných sklepů. Navíc jde o sesuvné území, které zasahuje od Přítlucké hory až do poloviny zastavěné části obce. Kamiony si zde zkracují cestu do Mikulova k hraničnímu přechodu s Drasenhofenem. K tomu nikdy nemělo dojít. Jde o silnici třetí třídy, tady těžké náklaďáky nemají co dělat,“ vysvětloval Kadlec.

Se starostou Radkem Průdkem ze sousedních Rakvic začali zhoršující se situaci na spojnici obou obcí řešit asi před třemi lety. „Tehdy jsme žádali o opravu silnice mezi Rakvicemi a Přítluky. Zjistili jsme ale, že oprava nám problém s kamiony nevyřeší. Proto jsme se rozhodli vést jednání na všech možných úrovních včetně kanceláře hejtmana,“ vzpomínal Kadlec.

Nakonec uspěli. Jsou však teprve na začátku. „Musíme nechat vypracovat projekt na monitorovací vrty, které budou stav silnice sledovat a vysoutěžit dodavatele. To nás vyjde tak na tři čtvrtě milionu. Kromě toho je před námi také projekt na celkovou sanaci sesuvného území. To je dalších asi dvě stě padesát tisíc korun. Řešením by mohly být například opěrné zdi. Uvidíme,“ nastínil Kadlec s tím, že konečná částka za sanaci území by se mohla vyšplhat až ke dvěma stovkám milionů korun.

Škody na svých nemovitostech už v souvislosti s narůstající kamionovou dopravou pozorují také lidé v Rakvicích. „Hlavní ulice už frekvenci dopravy nestačí. Přítluky jsou na tom však výrazně hůř, tamní už na to museli nějak reagovat. Navíc došlo k pohybu masivu, problémem jsou i šachty a prostory pod vozovkou. Tam bez přehánění hrozilo proboření,“ dodal rakvický starosta Průdek.

V Rakvicích omezení vjezdu těžkých nákladních aut nechystají. „Věříme, že když budou řidiči vědět, že neprojedou přes Přítluky, naší obci se vyhnou,“ myslí si starosta, podle nějž by snad konečně v nejbližších letech mělo dojít k plánované opravě hlavního tahu mezi oběma obcemi.

Zákaz vjezdu aut o hmotnosti větší než devatenáct tun zkomplikuje život řadě dopravců. Jedním z nich je i Svatoslav Blažek, majitel rakvické Autodopravy Blažek. Jeho nákladní auta totiž dennodenně vyrážela z Rakvic pro písek do zaječské Štěrkovny, která se nachází přímo za Přítlukami. „Je to pro nás obrovský problém. Podle mě je to nesmysl. Ještě, kdyby řekli v Zaječí, že přes obec nemůžeme projíždět, tak kudy bychom se do Štěrkovny dostali? Přes Mikulov? Někdy se tam otočíme za den třikrát, jindy i pětkrát,“ přemítal Blažek.

Jeho nákladní auta mají naložená nejvýše dvaačtyřicet tun. „Prázdné autobusy mají sice osmnáct tun, ale ty plné? A co traktory, které jezdí přetížené. Pro ty to platit nebude?“ uvažoval nahlas majitel společnosti.