OPRAVA BAZÉNU A KOUPALIŠTĚ. Krytý bazén i koupaliště projde celkovou rekonstrukcí. Obnova se bude týkat i parkovišť. Předpokládané náklady jsou přes tři sta milionů korun. Vedení města proto svolává na konec ledna pracovní setkání se zastupiteli na téma, zda si na tuto akci vzít úvěr. „Tak nákladná investice není v možnostech města. Kromě toho budeme žádat o dotace. Úvěr by pak zastupitelstvo schvalovalo v dubnu,“ sdělil Matuška.

Potom by představitelé města vyhlásili výběrové řízení, které by mohlo být podle Matušky hotové do konce roku. „Počítáme, že bychom mohli začít se stavbou v roce 2024 a pokračovat 2025,“ nastínil místostarosta. Bez úvěru je však podle něj rekonstrukce nereálná.

ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽÍ. Model lokomotivy má v budoucnu vítat cestující před vlakovým nádražím v Břeclavi. O proměně přednádraží se ve městě mluví několik let, plány ale zatím zůstávaly jen na papíře. „S největší pravděpodobností začneme rekonstrukci prostoru někdy koncem roku. Čeká nás soutěž,“ podotkl Matuška.

Hlavní část proměny se má uskutečnit v roce 2024. Původně předpokládané náklady okolo čtyřiceti milionů se podle Matušky zřejmě navýší. Více napoví nová dokumentace. I tady chtějí žádat o dotaci.

Bude tam také řada parkovacích míst. Právě parkování je u „vlakáče“ podle opozičního zastupitele Pavla Dominika nejdůležitější. „Je to dopravní uzel, a ne ledajaký. Má sloužit především těm, kteří nádraží využívají. Parkovacích míst by tam mělo být co největší množství,“ má jasno.

KOMENSKÉHO NÁBŘEŽÍ. Kompletně nové bude Komenského nábřeží u Dyje. Povodí Moravy už tam udělalo protipovodňovou zídku, nyní na to navazují Vodovody a kanalizace Břeclav. Až dokončí svou část, nastoupí město, které tam nechá udělat novou silnici, chodníky, světla i zeleň. „Náklady jsou dvaatřicet milionů korun. Měli bychom začít na podzim. Práce skončí v příštím roce,“ oznámil Matuška.

DOMOV DŮCHODCŮ. V plánu je rekonstrukce pavilonu A a B v domově pro důchodce. „Rozpočet dost výrazně překročil odhady, které jsme měli. Skoro o sto procent. Získali jsme dotaci šedesát milionů. Náklady jsou silně přes sto. Nyní řešíme, jak doplnit zbytek peněz,“ uvedl Matuška. Nyní připravují výběrové řízení na stavbu.

OBŘADNÍ SÍŇ. Letos prokoukne také významná součást židovské historie ve městě. Opraví obřadní síň na tamním židovském hřbitově. Břeclavští na ni konečně získali dotaci. „Ta je jedenáct milionů korun, celkový rozpočet pak třiadvacet milionů. Rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního roku,“ řekl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Síň postavili v roce 1892 podle projektu významného vídeňského architekta Franze von Neumanna. „Spolupracovaly na ní obě dvě větve Kuffnerů,“ sdělila Deníku historička Alena Káňová.