K tomu, aby SPD obhájila v kraji dosavadní tři mandáty, bylo podle něj velmi blízko. „Bylo to v desetinách procent, bohužel to nevyšlo. Z mého pohledu nás dolů stáhly výsledky v Brně, kde byly pro nás velmi slabé. Jen přes sedm procent hlasů,“ dodal zvolený poslanec.

/MAPA S VÝSLEDKY/ Čekali jsme víc. Minimálně obhajobu dosavadních mandátů. V Brně jsme měli slabou podporu. Tak zhodnotil výsledky voleb Jan Hrnčíř z Blanska, který za Svobodu a přímou demokracii (SPD) míří z Jihomoravského kraje do Poslanecké sněmovny. Stejně jako před čtyřmi lety.

