Nová výjezdová základna je nepodsklepenou stavbou s plochou střechou a převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. „V nejnižším podlaží jsou pohotovostní stání pro jedno zásahové a jedno záložní vozidlo. Na ně pak bezprostředně navazují sklady zdravotnického materiálu, léků, kyslíku a prádla,“ přiblížila ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

V druhém nadzemním podlaží jsou pak denní místnosti záchranářů, kanceláře, šatny a sociální prostory. Třetí podlaží slouží jako zázemí pro kotelnu a řídící jednotku klimatizace a ostatní vzduchotechniky.

Zastavěná plocha je rovných 290 metrů čtverečních. Užitná pak 540 metrů čtverečních. „V denní i noční směně se i nadále prozatím počítá s jednou lékařskou posádkou. Kapacita základny je však navržená tak, aby v případě potřeby poskytla v budoucnosti zázemí i pro dvě výjezdové skupiny," sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

K dispozici mají záchranáři dokonce i speciální box, který slouží pro očistu a dezinfekci vnitřních prostor sanitek či nosítek po zásahu. „Pro tyto účely je zde umístěný nerezový mycí stůl, umyvadlo, dvojdřez a výlevka. Na dezinfekční box navazuje sklad infekčního materiálu a sklad kontaminovaného prádla, tedy použitých oděvů posádek," upřesnil technický náměstek Chvalina.

Přímo na schodiště navazuje místnost výzvy s výjezdovým počítačem a tiskárnou, vyhřívané a větrané botníky s lavičkou a sušáky obuvi. Odsud se záchranáři snadno přesunou do pohotovostní sprchy, k toaletám, do skladu čistého a špinavého prádla nebo do posilovny.

Důvodem výstavby nové základny byl nevyhovující stav té stávající. „Základna se nacházela v prostorách bývalé kotelny, které například neumožňovaly temperovat vozidla. Také další užívané prostory včetně šaten byly nevyhovující a značně komplikovaly život a plnění náročných úloh záchranářů,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Původně se přitom uvažovalo o rekonstrukci základny dosavadní. „Při průzkumných pracích jsme však zjistili, že objekt kotelny není ze stavebně technického hlediska ve stavu, který by efektivní opravu umožnil, a také, že levněji vyjde výstavba objektu nového," vzpomněla Albrechtová.

Těžkosti působily také nedostatečné plochy pobytových prostor. „Zcela zde chybí například oddělené prostory šaten. Nevyhovující bylo také prostorové uspořádání, které neodpovídalo současným standardům pro práci zdravotnického personálu. Energeticky zcela nevýhodné pak bylo situování garáže sanitního vozu a dalšího provozního zázemí v hale původní kotelny a chybějící prostory pro hygienickou očistu použitého materiálu," konkretizoval technický náměstek jihomoravských záchranářů Pavel Chvalina.

Nové zázemí má vytvořit podmínky pro další zkvalitňování poskytování zdravotnické pomoci těm, kteří ji potřebují. „Současně ale přináší i ekonomické úspory dosažené nižšími náklady na provoz základny," doplnil krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

Původní zázemí záchranářů je určeno k demolici. „Vznikne tak prostor pro modernizaci Nemocnice Hustopeče," dodal Chvalina.