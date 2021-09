Nechali vykopat hrob k uložení ostatků svého blízkého zemřelého, a ten záhy z části zatopila voda. S podobnými nepříjemnostmi se letos na jaře a na začátku léta potýkali ve Velkých Němčicích na Břeclavsku.

Důvod? Dešťové srážky, jejichž důsledkem je zvýšená hladina spodní vody. Kvůli ní dochází k nežádoucímu efektu nastupování vody do kopaných hrobů. „Působí to nemalé problémy při vlastním výkopu, kdy se musí voda v průběhu prací odčerpávat, ale daleko horší je nežádoucí prodloužení tlecí doby, která je u nás stanovena na základě již dříve prováděného hydrogeologickém průzkumu na dobu třináct let,“ přiblížil ve zpravodaji starosta František Smetana.

Zcela zásadní je podle něj udržet tlení ostatků nebožtíků minimálně na současné hranici třinácti let. „Těmito zdánlivě nepopulárními kroky pomůžeme sami sobě a našim nejbližším, a hlavně si do budoucna vyřešíme hodně problémů s nakládáním nezetlelých ostatků, nebo v nejzazším případě prováděním exhumací za podmínek stanovených zákonem,“ podotkl starosta.

Vodu bude tedy nutné ze hřbitova odvést pryč. A to pomocí retenčních trubek a drenážních pásů. „Ty půjdou do hloubky více jak dvou metrů, tedy pod rakvemi, tak, abychom odvedli pryč vodu, která do hrobů samovolně vystupuje,“ pokračoval místostarosta Pavel Nápravník.

Projekt je nyní ve fázi příprav. „Vodu budeme muset svést minimálně do příkop a vodotečí v okolí hřbitova. Pokud to nebude stačit, bude nutné položit nějakou drenáž kupříkladu i v uličkách mezi hroby,“ naznačil možná řešení místostarosta.

Součástí studie má být také výsadba stromů, jak v nyní využívané části hřbitova, tak i v nové, dosud nevyužívané. Živá je i myšlenka vybudování parku po levé straně před a za hřbitovem či zbudování studny, která by vodu stahovala.

Potíže se zvýšenou hladinou spodních vod především v deštivých letech v okolí Velkých Němčic potvrdil i předseda břeclavské okresní agrární komory a zemědělec Antonín Osička. „Městys leží v nivě. Jakmile trochu více prší, což kupříkladu nyní v srpnu opět pršelo, hned jsou i pole pod vodou. Podobně je tomu i u Bulhar ve směru na Milovice. Některé pozemky ani nemůžeme zorat. Utopili bychom se tam,“ okomentoval pro Deník Rovnost.

Komplikace působí zvýšená hladina spodní vody čas od času také Hustopečským. Své si zažili při nedávno dokončené stavbě městského stadionu, kdy na fotbalovém trávníku téměř po každém dešti stála voda. „I my máme potíž s vodou na hřbitově, ovšem ne se spodní. Čas od času nám z vinohradů na hřbitov po prudších deštích doslova valí voda. Řešením bude nová hřbitovní zeď, kterou už máme vyprojektovanou asi pět let. Nechali jsme si tehdy zhodnotit stav té stávající, z čehož vyšlo, že rekonstrukce by byla špatnou volbou," připomněla starostka Hana Potměšilová.

Součástí projektu budou i zelené úpravy, vykácení některých stromů a také oprava odtoků vod. Začít by se mohlo už příští rok.