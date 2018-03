Spoje: zbytečné čekání a přesedání, stěžují si cestující

Jižní Morava – Marně čekají cestující, kteří přijedou lokálkou z Hustopečí na Břeclavsku do Šakvic a chtějí pokračovat dál do Břeclavi. Vlak jim jede až za necelou hodinu. „Vyrazil jsem po dlouhé době do Břeclavi a překvapilo mě, že vlak nenavazuje. Dřív to jelo za pár minut,“ divil se například Hustopečan Lubomír Horák. A nebyl jediný.

Za změnami stojí poslední úprava jízdního řádu integrovaného dopravního systému. Lokálka přijíždí na šakvické nádraží o několik minut za spojem na Břeclav. Ten je na požadavek ministerstva dopravy nyní rychlejší. „Dříve se téměř potkal s vlakem, který jel v opačném směru na Brno. Nyní se doba mezi jejich setkáním prodloužila,“ uvedla hustopečská starostka Hana Potměšilová.



V průměru podle ní jezdí denně z Hustopečí do Břeclavi a Brna kolem tří set cestujících. Aby mohla lokálka z Hustopečí stíhat spoj na Břeclav, musela by vyjíždět o šest minut dřív. ČTĚTE TAKÉ: Hygienici ruší nemocnicích v kraji zákaz návštěv. Ve Znojmě končí od pondělí Řešení nabízí posílené autobusové spoje linky 543. „Autobusy jezdí mezi Hustopečemi a Šakvicemi tak, aby lidé vlak do Břeclavi stihli,“ upozornila starostka.



Hustopečské trápí také zrušený přímý spoj na Brno. To se má změnit s modernizací železnice, která umožní jízdu vlakem až do Brna bez přestupu a rychleji. „Na převážné délce trati vlaky místo stávajících šedesáti pojedou devadesát kilometrů za hodinu,“ nastínil Petr Rotschein ze společnosti, která projekt řeší. Práce začnou zřejmě příští rok.



O lepší spoje usilují i v Suchohrdlech u Miroslavi na Znojemsku. Namísto dvaceti minut pohodlné cesty vlakem jezdí tamní obyvatelé do Moravského Krumlova do školy či za lékařem hodinu a tři čtvrtě. A musí několikrát přesedat. „Dobré spoje jezdí o víkendu, v týdnu jen brzy ráno a večer,“ posteskla si starostka Suchohrdel Barbora Arndt.



Smůlu mají i cestující z Hodonínska, kteří dřív jezdili přímým vlakem dopravce RegioJet do Prahy a Brna. Firma ho od prosince zrušila. Zavedení spoje přitom podporovala i hodonínská radnice. „Spoj využívala řada lidí, i můj syn jím jezdil do školy a byl za to rád. Teď budou muset přesedat,“ reagoval před časem hodonínský místostarosta Ladislav Ambrozek. ČTĚTE TAKÉ: Lanžhotčanka v kroji pozdravila Lincolna. Maluje vajíčka ve Washingtonu

