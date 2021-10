Dotkni se vesmíru se totiž jmenuje projekt, kterého se tito nadaní mladí lidé zúčastnili. Zpráva, že jejich sonda minulý týden vystoupala do stratosféry do výšky třiatřiceti kilometrů, vzbudila mezi lidmi údiv.

Vesmírný tým ve složení Martin Grůza, Radek Prajka, Viktorie Kodlová, Josef Slavík, Matyáš Knedlík, David Knésl, Adam Gajdůšek a Jana Pilátová ji na cestu do vesmíru poslal ze sídla pražského hydrometeorologického ústavu. „Cílem bylo, aby si žáci základních a středních škol vyzkoušeli sestavit podle daného návodu vlastní sondu, vyslat ji do stratosféry a získat z ní data a fotky,“ vypráví mluvčí skupiny Grůza.

Práce na podobném projektu pro ně nebyla ničím novým. Škola se totiž pravidelně účastní mezinárodní vesmírné soutěže CanSat, při níž je úkolem studentů sestavit minidružici. „Pořadatelé Dotkni se vesmíru už měli vymyšlenou polystyrenovou schránku, v níž byla sonda umístěná. A také desku s údaji, co vše má obsahovat tak, aby fungovala i v náročných podmínkách. Nejnižší teplota totiž dosahovala až minut osmapadesáti stupňů,“ popisuje Grůza.

Na sestavování sondy, jejíž vypuštění podpořila břeclavská společnost Fosfa třiceti tisíci korunami, pracovali studenti od poloviny minulého školního roku. „Obsahuje mikroprocesor, který zpracovává data a vysílač, jenž je pak odesílá na antény. My jsme měli k dispozici jednu malou anténu. Ale víme, že údaje z naší sondy chytaly i velké antény různých hydrometeorologických ústavů. Když byla ve výšce 32,5 kilometru, dokonce údaje zaznamenali i v Polsku,“ překvapuje nadaný čtvrťák, který po maturitě chce studovat na brněnském Vysokém učení technickém.

Mohl letět do Polska

Do stratosféry sondu vynesl balón nafouknutý heliem, který ve výšce 32,5 metrů prasknul. „Aby přistála ještě v České republice, museli jsme do padáku před startem vystřihnout díru. Jinak by hrozilo, že poletí do Polska. Ovšem o tom věděla jen polovina týmu v Praze. Ta druhá sledovala GPS souřadnice a mířila tam, kam by mohla dopadnout. Sestupová rychlost byla pětačtyřicet metrů za sekundu. Už jsme mysleli, že k ní padák úplně zapomněli přidělat,“ usmívá se učitel Vilém Závodný.

Sonda nakonec dopadla u Nové Paky. „Naštěstí jsme pro ni nemuseli nikam daleko, našli jsme ji jen kousek od cesty na louce. Někteří účastníci však i plavali, když sonda dopadla do řeky. Jiní zase lezli na strom. Jedněm dokonce sonda skončila ve stožáru vysokého napětí,“ zmiňuje Závodný.

Odměnou za píli a snahu byly studentům také fantastické fotky. „Byli jsme z nich nadšení, ne všem ze zúčastněných týmů se totiž fotky povedly. A to jsme ani neměli pořádnou kameru. Báli jsme se, že se po dopadu zničí. Tak jsme pořídili jen nějakou obyčejnou za asi tři dolary. Sonda byla nakonec jen lehce poškozená,“ doplňuje Pilátová.