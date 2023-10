Nový bytový dům plánuje město ve Znojemské ulici v Pohořelicích. Má být v režimu spolkového bydlení.Zdroj: město PohořeliceAktuálně se Pohořeličtí trápí se zadávací dokumentací pro poptání služeb spolkového bydlení. „Tohle nás dost zaseklo. Musíme utvořit myšlenky toho, co má být vlastně spolkové bydlení, co má být jeho výsledkem a také, jaké mají být vztahy mezi společníky. Ukázalo se, že je to pro nás docela velký oříšek, a proto se spojujeme s různými externími poradci, kteří dělají jak do právních služeb, tak i výběrových řízení,“ pokračoval Novák.

„Slyšel jsem, že mají budoucí obyvatelé složit šest set padesát tisíc korun předtím, než se nastěhují. Kde na to lidé s nižšími příjmy mají vzít?“ podivoval se u nedalekého obchodního domu jeden z mužů, který se představil jako Jiří.

Mejdan u zámku zná hlavní taháky. Slavnosti Břeclav rozjede Divokej Bill i Doga

Podle velikosti bytu by měli mít zájemci o členství ve spolku předem připravených tři sta až sedm set tisíc korun. Úvěr na zaplacení stavby by si ale neměli brát jednotliví členové, nýbrž spolek. Ten zároveň garantuje i jeho splácení. Lidé by po dobu projektu bydleli zdarma, přičemž by platili pouze elektřinu, opravy a teplo. Peníze by dávali do fondu oprav. Žádný nájem by neplatili, spláceli by totiž úvěr.

„Projekt pro znevýhodněné obyvatele nedopadl. A to vzhledem k podmínkám a tomu, že by muselo město poměrně velkou částkou doplácet. Rozhodli jsme se proto, že půjdeme jiným směrem, a zaměřili jsme se skupinu lidí se středními příjmy. Řekněme na mladé rodiny, které potřebují bydlet, ale nemají možnost získat jiným způsobem vlastní bydlení,“ připomněl Novák.

Výzdobu v lednickém parku v noci zničil vandal. Správce oslovil možné svědky

Po bydlení je ostatně v Pohořelicích velký hlad. „Pozemky buď nejsou, nebo jsou tak drahé, že si je mladí nemohou dovolit koupit. Pokud tedy nemluvím o vybrané skupině elit z Brna. Cena za metr čtvereční bytu se u nás pohybuje od pětaosmdesáti do devadesáti tisíc korun. To je pro mladou rodinu s průměrnou mzdou obrovská pálka,“ zdůvodnil uvažování ve vedení města jeho starosta.

Spolkové bydlení v Pohořelicích: místo: bytový dům, Znojemská ulice

náklady na stavbu: zhruba 150 milionů korun

kapacita: 44 bytů, 13 bude mít město, 31 ostatní členové spolku (1kk, 2kk, 2+1)

Ekonom Lukáš Kovanda sdělil, že nyní sleduje renesanci družstevního nebo spolkového bydlení. „Je to spojené s lepší dostupností. Řada lidí si z důvodu inflace a vysokých úrokových sazeb na hypotékách nemůže dovolit bydlení podle svých představ. Družstevní nebo spolkové představuje alternativu mezi nájmem a vlastnictvím. Pro řadu domácností je to jediná možnost, jak nebýt v nájemním bydlení," míní ekonom.

Navrácení Dietrichštejnské hrobky? Šanci by měli i Lichtenštejni, říká odborník

Je přesvědčený, že tento způsob v budoucnu zesílí. „Vlastnické bydlení nebude už tak dostupné jako tomu bylo doposud. A zároveň nájemní bydlení z hlediska řady lidí má svá rizika. Riziko nevlastnění nemovitosti, vystěhování," srovnával Kovanda.