Bytovka má vyrůst ve Znojemské ulici v areálu bývalých kasáren. Nedaleko plánují představitelé města stavbu nové mateřské školy, v blízkosti se nachází i supermarket Lidl.

„Město dá k dispozici pozemek, projekt domu, máme stavební povolení. Toto vložíme do spolku, v němž jako město budeme mít hlavní prostor," řekl starosta Miroslav Novák. Na projektu Pohořeličtí spolupracují s právníky z firmy Explica Consulting.

Komplikace na cestě do Brna. Dopravu na mostě v Pohořelicích řídí semafor

Ve Znojemské ulici je plánovaných čtyřiačtyřicet bytů. Třináct by mělo být města, jednatřicet bude pro obyvatele, členy spolku. Pravidla pro jejich výběr zatím představitelé radnice přesně stanovená nemají. Předběžně ale evidují, že o to lidé mají zájem. „Máme přes šedesát vyplněných dotazníků, co se nám vrátilo zpátky," informoval starosta Novák.

Předpokládané náklady jsou 150 milionů korun. Úvěr na zaplacení si neberou jednotliví členové, ale spolek. „Ten garantuje, že úvěr bude splácet, vysoutěží firmu. Lidé splácí peníze do spolku, spolek je splácí bance. Po dobu projektu tam lidé bydlí zadarmo. Platí elektřinu, opravy, teplo, dávají peníze do fondu oprav. Ale neplatí nájem, protože splácí úvěr. Mělo by to vycházet ekonomicky lépe v tom, že město si nebude účtovat provize jako developer, lidé to udělají sami sobě," vysvětloval princip starosta Novák.

Nový bytový dům plánuje město ve Znojemské ulici v Pohořelicích. Má být v režimu spolkového bydlení.Zdroj: město Pohořelice

Na konci června by představitelé města chtěli, aby zastupitelstvo rozhodlo o tom, zda spolek založí. Zájemci musí mít předem připravených tři sta až sedm set tisíc korun podle velikosti bytu. Na podzim chtějí soutěžit zhotovitele a zajistit peníze pro stavbu. Pokud vše půjde dobře, v prosinci budou bourat stávající budovy a zjara příštího roku může firma začít stavět.

Ekonom Lukáš Kovanda sdělil, že nyní sledují renezanci družstevního nebo spolkového bydlení. „Je to spojené s lepší dostupností. Řada lidí si z důvodu inflace a vysokých úrokových sazeb na hypotékách nemůže dovolit bydlení podle svých představ. Družstevní nebo spolkové představuje alternativu mezi nájmem a vlastnictvím. Pro řadu domácností je to jediná možnost, jak nebýt v nájemním bydlení," míní ekonom.

Nový trend?

Je přesvědčený, že tento způsob v budoucnu zesílí. „Vlastnické bydlení nebude už tak dostupné jako tomu bylo doposud. A zároveň nájemní bydlení z hlediska řady lidí má svá rizika. Riziko nevlastnění nemovitosti, vystěhování," srovnával Kovanda.

Pokud se v Pohořelicích projekt osvědčí, může v sousedství vyrůst další stavba ve stejném režimu. „Máme tam místo, kde bychom mohli postavit další bytovku," potvrdil starosta Novák.

Spolkové bydlení v Pohořelicích



místo: bytový dům, Znojemská ulice

náklady na stavbu: zhruba 150 milionů korun

kapacita: 44 bytů, 13 bude mít město, 31 ostatní členové spolku (1kk, 2kk, 2+1)

podmínky pro vstup do spolku: pravidla zatím vedení města nemá stanovená

ideální postup: na podzim vyhlášení soutěže, v zimě bourání stavajících budov, příští rok zjara začátek stavby