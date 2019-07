Byli jsme zmatení a nevěděli jsme, co si máme myslet a kam jít. Vyprávění lidí, kteří dorazili do Lednice na Břeclavsku a rozhodli se zpestřit prohlídku památky z dob Lichtenštejnů návštěvou ukázek letu dravých ptáků, začínají zpravidla stejně. Představení tam totiž nabízejí rovnou dvě skupiny s téměř totožnými názvy. Zayferus a Seiferos.

Zatímco Zayferus ukazuje své dravce nedaleko skleníku v zámeckém areálu, Seiferos v blízkosti hlavního parkoviště. „S přítelem jsme se vydali do zámku. Věděla jsem, že se v areálu konají ukázky dravců. Zamířili jsme proto na představení skupiny Zayferus. Hned po příjezdu jsme se ale na parkovišti potkali se skupinou s téměř stejným názvem. V tu chvíli jsem byla zmatená, jestli se jedná o tutéž, nebo o jinou skupinu předvádějící dravce. Nakonec jsme vešli do areálu zámku a došli až k zámeckému parku, kde se skutečně konalo představení s ukázkami dravých ptáků,“ podělila se o svou zkušenost Břeclavanka Martina Včelouchová.

Že se lidé cítí jako v bludném kruhu a mezi dvěma mlýnskými kameny, si uvědomují i provozovatelé obou skupin. Na vině je přitom dlouholetý spor, který mezi sebou Jiří Hrotek a Petr Svoboda vedou. „Sokolnictví se věnuji čtyřicet let. A to už od svých dvanácti. Zayferus jsem vymyslel já před dvaceti lety a na název mám i ochrannou známku. Když si nás lidé pletou, je to pro mě urážka. Nechceme být jako oni. I představení máme ve stejnou dobu. Bylo by mi to jedno, kdyby se jmenovali jinak,“ řekl Hrotek.

Ten vede kvůli podobnosti názvů se Seiferem občanskoprávní spor. „Je to kvůli zneužití ochranné známky a nekalé soutěži. Dělají samé podrazy,“ tvrdí Hrotek.

K rozdělení skupiny došlo v roce 2000. Od roku 2001 fungují Seiferos a Zayferus nezávisle na sobě. „Naštvaní bychom spíš měli být my. V zámku je přece mnohem větší návštěvnost. Snažíme se být slušní a poctiví k lidem. Stalo se nám dokonce, že lidé ze Zayferu napadali naše brigádníky, kteří před zámkem s dravci lákali na naše představení. Přitom šlo o studenty lesnictví a budoucí veterináře, kteří o našem sporu nic nevěděli,“ kroutil hlavou Svoboda.

O dlouholeté při vědí i kastelánka lednického zámku Ivana Holásková a tamní starosta Libor Kabát. Oba se shodují, že vzhledem k návštěvnosti Lednice by ani jedna ze skupin neměla mít o diváky nouzi. „Vím, že v minulosti byla situace mezi oběma hodně vyhrocená. Nyní se mi zdá klidnější. Osobně si myslím, že by se měli soustředit spíš na návštěvníky a neztrácet síly zbytečnou řevnivostí,“ poznamenal Kabát.

Zeyferus nebo Seiferos?

- v roce 1991 si Jiří Hrotek založil živnostenský list. Předmětem podnikání byly ukázky cvičených dravců.

- v roce 1992 vznikla společnost Zayferus.

- v roce 1996 přišel ke společnosti Zayferus Hrotkův nejlepší přítel z dětství Petr Svoboda.

- v roce 2000 vyústily spory v rozdělení skupiny.

- Seiferos (Svoboda) a Zafyferus (Hrotek) fungují v Lednici nezávisle na sobě od roku 2001.

