Sportovcům v Hustopečích opraví městský stadion. Za deset milionů

Hustopeče – Městský stadion v Hustopečích je již mnoho let v neutěšeném stavu. Brzy by se to však mělo změnit. Zastupitelé na posledním zasedání schválili, že na rekonstrukci stadionu uvolní deset milionů korun.

Náhled, jak bude přibližně vypadat plánovaný atletický a fotbalový areál v Hustopečích. | Foto: archiv města Hustopeče