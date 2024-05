NE

Miroslav Zborovský.Zdroj: se svolením Spolu„Spotřební daň na tiché víno nenajdeme ani v jednom z vinařských států Evropy vyjma Francie, kde je pouze symbolická. Zavedení této daně by navíc prakticky znemožnilo oblíbenou turistiku do vinných sklípků, protože by se z nich staly takzvané celní sklady, do kterých veřejnost nesmí vstoupit. A já se ptám, zda nám stojí za to ničit naši kulturu a tradici pro pár drobných do rozpočtu? Považuji to za nešťastné obzvláště dnes, kdy velká část úrody vína pomrzla a zavedení další daně by pro řadu vinařů znamenalo krach, po kterém by už státu nikdy žádné peníze neodvedli. Pojďme se bavit o nějakém rozumném řešení, které nezničí vinařství v ČR. Spotřební daň tím řešením není.“

poslanec Miroslav Zborovský, KDU-ČSL