Stadion po půl století zmodernizují. Projekt je polotovar, varuje opozice

Hustopeče - Sedm a půl milionu korun přislíbily Hustopeče ze svého rozpočtu na drahou modernizaci sportovního areálu. Opozice poukazuje na nedotažený projekt.

Náhled, jak bude přibližně vypadat plánovaný atletický a fotbalový areál v Hustopečích.Foto: archiv města Hustopeče

Za téměř padesát let, co v Hustopečích postavili areál fotbalového a atletického stadionu, se nedočkal zásadních úprav. To se má brzy změnit. Lidé z Tělovýchovné jednoty Agrotec Hustopeče stojící za projektem získali na jeho modernizaci dvacetimilionovou dotaci z ministerstva školství a nyní i příslib podpory města. Ta je nutná pro zisk dalších peněz, aby mohli stavbu zahájit.

Rekonstrukce stadionu počítá s několika etapami. „První bude stát třiatřicet milionů korun. Se získanou dotací a podporou města nám chybí necelých šest milionů. Ale už máme další investory rozjednané,“ ujistil radní pro sport Zbyněk Háder, který se na akci podílí.

Chystané změny

• V první fázi je v plánu rekonstrukce sportovních ploch.

• Změny se dočká běžecký ovál, vznikne sektor pro skok vysoký, daleký, vrh koulí či skok o tyči.

• Součástí je i nové zatravnění a vybudování umělého osvětlení a ozvučení.

Přestože většina zastupitelů zvedla pro projekt ruku, opozice jej vidí jako nedotažený. „Stojí teprve v půli cesty. Město teď přislíbí sedm a půl milionu, ale další etapy se týkají přístavby kabin, ubytování a tribuny. To jsou znovu miliony. Kdo to bude platit? Nemáme záruku, že na to jednota sežene další peníze,“ reagoval za ODS Jiří Kadrnka.

Upozornil, že není přesně dořešená udržitelnost areálu. „Musíme počítat s obnovou povrchu. Studie neřeší zavlažování. Stadion opravu samozřejmě zaslouží, ale v takovém rozsahu se mi to zdá přehnané,“ řekl Kadrnka.

Na předběžně vyčíslených nákladech udržitelnosti by se podle Hádera podílela jak tělovýchovná jednota, tak také fotbalový klub, město a po rekonstrukci sportoviště by jeho správa přešla plně pod příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Hustopeče. „Pokud to máme mít pod správou, tak chci mít jistotu, že bude provoz v našich silách,“ vyjádřil obavy ředitel příspěvkové organizace Aleš Proschek.

Nové sportoviště má sloužit osmdesáti atletům a sto dvaceti fotbalistům. Stejně tak bude pro školy a další sportovce. „My to samozřejmě přivítáme, ale pro nás bude důležitá hlavně druhá etapa, tedy opravy kabin,“ uvedl předseda hustopečského fotbalového klubu Jaroslav Šebesta.