Břeclav – Zamaskovat nepříliš vhodnou stavbu poblíž břeclavského zámku chce do pár let vedení břeclavské radnice. Odborníci s tím souhlasí.

Břeclavský zimní stadion. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Zelený. A hlavně méně nápadný. Tak by v budoucnu mohl vypadat břeclavský zimní stadion, který stojí poblíž tamního zámku. Kolem něj má totiž vyrůst park s miniaturami a třicetiletá stavba by měla podle studie zpracované Jiřím Damcem ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně obrůst břečťanem.

„Hranice Unesca minula břeclavský zámek právě kvůli zimnímu stadionu. Podle odborníků totiž narušil krajinný ráz Lednicko-Valtického areálu, proto jde hranice kolem Břeclavi. Nápad s břečťanem je právě výsledkem studií profesora Damce, kterými jsme chtěli obyvatelům města ukázat, jak by mohl za pár let vypadat zámecký park,“ potvrdil myšlenku splynutí stadionu s okolní krajinou břeclavský starosta Dymo Piškula.

Rozhodne nové zastupitelstvo

Podle něj ale o konečné podobě parku, tím pádem také stadionu, rozhodne až další zastupitelstvo. Nové vedení města totiž musí dořešit ještě některé majetkové nejasnosti, jako například to, zda koupí či ne polorozpadlý Vranův mlýn od podnikatele Ivana Omachlíka.

„Navíc ještě čekáme i na výsledek auditu, protože se objevily názory, které zpochybňovaly práce na zámku. Někteří lidé neustále vnímají investice do cestovního ruchu jako zbytečné. My ale musíme lákat turisty,“ byl přesvědčený o důležitosti přestavby zámku i vybudování parku starosta.

„Už jsem o tomto nápadu slyšel. Ale dokud nebudu mít podrobnosti o tom, v jaké míře by měl být stadion pokrytý břečťanem a zda to nebude mít na stavbu vliv, nemůžu k tomu zaujmout nějaké stanovisko,“ reagoval ředitel zimního stadionu Zdeněk Petr, který však přiznal, že by se mu porostlý stadion líbil.

PŘEČTĚTE SI: Z tribuny zimního stadionu mizí sedačky

„Podle mého by s tím mohl být trochu problém. Je to, i když zdánlivě přirozená, ale ne úplně vhodná forma izolace,“ zamyslel se Petr, který chce rozhodně počkat na stanovisko odborníků.

„Myslím si, že břečťan budově zimního stadionu v Břeclavi nijak neublíží. Staticky to problém rozhodně nebude, je to naopak velmi dobrý nápad,“ uvedl znalec v oboru stavebnictví Jiří Šmikmátor.

„Zimní stadion je stavba, která dělá v tomto místě architektonicky paseku. Takže pokud jej pokryje nějaká zeleň a trochu ji zamaskuje, tak si myslím, že to jen prospěje. Stadion ale ani tak nikdy nepůjde dohromady s náplní Lednicko-Valtického areálu, jehož hranice je vlastně nedaleko. Stavba tam nikdy neměla vyrůst,“ neviděl v nápadu problém břeclavský architekt Zdeněk Miklín.