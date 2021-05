Radnice se brání. "V lokalitě Pod Strání byli řidiči zvyklí se řadit za sebe a když nebylo místo, postavit se na městskou zeleň, což by samozřejmě neměli. Proto jsme se rozhodli přistoupit k tomu, že se zde namaluje parkovací čáry. To aby auta stála tak, jak správně dle zákona o pozemních komunikacích stát mají," okomentoval mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

Lidem také vadí, že přestože si od města koupí za pětistovku na rok parkovací kartu, nebudou mít jistotu, že u svých domů skutečně zaparkují. "To, že namalujete parkovací místa a vytáhnete z občanů prachy za nic, protože nám místa sice zpoplatníte, ale rezidentní nebudou, nám nezaručí, že zde nebudou stávat turisté. Situace se tedy nezmění, jenom celé sídliště vyhodí prachy do vzduchu," rozčilovala se v komentáři pro změnu Monika Hrušková.

I tyto obavy radnice vyvrací. "Parkování zde bude pro obyvatele města za pět set korun pro první auto, přičemž parkovací karta umožňuje parkování v téměř celém Mikulově vyjma centra města. Cena pro přijíždějící turisty, kteří zde bezplatně odstavovali svá auta, pak bude čtyřicet korun za hodinu. Tudíž předpokládáme, že dojde k rapidnímu úbytku odstavených aut turistů v těchto lokalitách," jsou přesvědčení z vedení města.

Cílem radnice, která dlouhodobě bojuje s problémy s parkováním, je odstavit auta turistů mimo centrum. Například do Jiráskovy ulice. "Tím se uvolní právě místa pro rezidenty. Většina ulic ve městě takto funguje již několik let a občané si to chválí. Zmíním například ulici Husovu. Jde ale i o další lokality, kde se nachází bytové domy. Zóna je zpoplatněná úplně stejně a problém s parkováním zde až na výjimky není, protože turisté si najdou místo jinde, nezpoplatněné," přiblížil mluvčí radnice s tím, že nově vzniklá parkovací místa se ještě zřejmě budou upravovat. O která půjde je předmětem jednání.

Úpravy vyprojektovala odborná firma a projekt schválila také policie. Přesto dozná drobných změn. A to konkrétně u Základní školy Hraničářů. Právě zde totiž dojde ke zrušení nově namalovaných parkovacích míst. "Původně zde vznikla čtyři parkovací místa, která jsou dle zákona sice v pořádku, nicméně po úvaze mezi všemi dotčenými subjekty se vedení města rozhodlo je odstranit. A to z důvodu zajištění bezpečnosti školáků, kteří tuto silnici přebíhají," zdůvodnil Ryšánek.

Chystané změny vyvěsili z radnice na úřední desce města a informovali o ní i v místním zpravodaji. Že by tedy lidé o tom, co se chystá, nevěděli, mluvčí dementoval. "Zpravodaj je doručovaný všem občanům do schránek zdarma, každý má plné právo se k připravovaným projektům vyjádřit, od tohoto slouží právě úřední deska, nicméně žádný z obyvatel se nám před schvalováním projektu k této problematice nevyjádřil," poznamenal Ryšánek.