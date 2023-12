Sympatický pár totiž vypadl v osmém soutěžním kole, a nedostal se tak mezi poslední čtveřici postupujících.

„Hodně lidí u nás soutěž i tentokrát sledovalo, vypozoroval jsem to i z hovorů s nimi, kdy říkali, že se dívají a že posílají sms zprávy. Taky nás to lidsky trošku mrzí. Taková je ale soutěž, nedá se nic dělat. Myslím si, že je přesto obrovský úspěch, že se dostali až do osmého kola. Každý chce vyhrát, ale z mého pohledu skončili už dříve i větší favorité,“ okomentoval pro Deník tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík.

Je přesvědčený, že se tanečnice, která je doma právě v tomto koutu jižní Moravy, nemá se svým partnerem rozhodně za co stydět. „Můžou být pyšní na to, co dokázali. A my už se ve Tvrdonicích těšíme, až je budeme moci přivítat a obdivovat, co se společně naučili,“ nalákal starosta na ples obce, který svým vystoupením zpestří právě tahle sympatická dvojice.