Den po Štědrém dnu chodívají obvykle členové krojované chasy z Velkých Bílovic po koledě a navštěvují tamní dívky. Letos kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením museli vynechat.

Šohaji z Velkých Bílovic potají nacvičili a natočili směs vánočních písní. | Foto: Chasa Velké Bílovice

Vzhledem k nejisté době, která už panuje delší dobu, se však připravili dopředu na náhradní variantu. Potají nacvičili a natočili směs vánočních písní a tradiční akce se uskutečnila i letos. I když z pohodlí domova. Pomocí vydařeného videa. „Když už jsme si dali tu práci s tím, že jsme začali nacvičovat a měli vybrané písničky, vymýšleli jsme, jak to udělat, aby se akce určitě uskutečnila. Doufali jsme, že když video bude natočené, tak už ho můžeme předat holkám. A to bylo to nejdůležitější," řekl Radek Zapletal, který se ujal režie.