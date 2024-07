Rada města vyhlásila výběrové řízení na nového nájemce po dvaceti letech od rekonstrukce. O novém nájemci by mělo být rozhodnuto do 9. října. Součástí pronájmu je několik sálů a tradiční hostinec „Na Obecní“. Uchazeči nabídnou cenu pronájmu, koncept hostince, model spolupráce s místními spolky a formát nájemního vztahu. Prostory bude možné dále podnajímat pro krátkodobé akce.

„Chceme samozřejmě zachovat folklorní činnost, která zde probíhá. Provoz kulturního domu však stojí nemalé prostředky a my jej chceme co nejvíce zefektivnit a využít v co největší míře jeho potenciál. Na tradiční akce chceme navázat a přidat rozšíření nabídky kulturního vyžití pro širokou veřejnost,“ vysvětlil břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Podmínkou pronájmu je zachování zázemí pro starobřeclavský Slovácký krúžek, Dětský národopisný soubor Břeclavánek, seniory i pobočku městské knihovny. Zároveň musí budoucí nájemce zachovat v kulturním domě tradiční akce, na které jsou nejen Starobřeclavané zvyklí.

V současnosti se o pronájem kulturního domu dělí provozovatel pohostinství, který platí standardní komerční nájem, a Slovácký krůžek. Ten budovu užívá za symbolickou tisícikorunu. Od města navíc každoročně dostává finanční prostředky na provoz budovy. Veškeré příjmy z podnájmu kulturního domu třetím osobám přitom inkasuje nájemce, příjmy města z kulturního domu jsou tak minimální. Nestandardní situaci má narovnat právě nový pronájem celého objektu.

Zájemce o pronájem musí doložit koncepci provozu Kulturního domu ve Staré Břeclavi, jehož součástí by měla být nabídka výše nájmu a návrh délky nájemního vztahu. Do konceptu musí být zapracováno zajištění alespoň šesti akcí pro veřejnost ročně, zajištění tradičních každoročních akcí, a to hodů, hodků, Hudeckých dnů, dětské pěvecké soutěže O malovaný tulipán Boženy Šebetovské, krojového výletu, krojovaného plesu a dětského krojovaného plesu.