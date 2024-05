Poplach! Starobřeclavští a poštorenští dobrovolní hasiči skáčou do aut a vyrážejí k řece Dyji do areálu Na vodě ve Staré Břeclavi. V závěsu za nimi míří nákladní auta obtěžkaná železnými trubkami a složenými gumovými vanami. Jednotky, kterým vypomáhají dobrovolní hasiči ze slovenské Trnavy, si zde totiž mají vyzkoušet funkčnost mobilních protipovodňových stěn, jež by měly pomoci uchránit obydlí lidí při příchodu velké vody.

Hasiči v pátek dopoledne trénovali nejen to, zda jsou zábrany v pořádku, ale také to, jak rychle je dokážou postavit. „Kontrolu provádíme pravidelně, naposledy před třemi lety. Dáváme při ní pozor na těsnost ventilů, hlídáme, zda nejsou mobilní hráze někde prasklé, a zároveň si jednotky procvičí jejich stavění. V případě ohrožení velkou vodou totiž hraje důležitou roli čas a je nutné, aby byly zábrany rychle funkční,“ zdůraznil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.