Naposled si zákazníci v prodejně nakoupili minulou středu. „Stavební firmě k demolici jsme prodejnu předali toto pondělí. Ukončení demoličních prací je plánováno do konce března. Následně zahájíme výstavbu prodejny nové. Její otevření jsme naplánovali na závěr letošního roku,“ přiblížila pro Deník Rovnost postup prací Zuzana Petáková Kormanová, výkonná ředitelka společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově.

Nová prodejna bude oproti té stávající bezbariérová a jednopodlažní. Vyznačovat se má velkorysou prodejní plochou o velikosti dvanácti set metrů čtverečních. „Nabídne vysoký komfort v nakupování. Největší přínos vidíme v nákupu širokého sortimentu čerstvých a trvanlivých potravin, drogerie, průmyslové zboží a obuvi na jednom místě,“ sdělila výkonná ředitelka.

Zpráva potěšila i Poláškovou. „Je prima, že zde vyroste nové nákupní středisko. Místo je strategické v centru města, hned u nádraží a školy, prostě ideál. Kromě toho Jednota nabízí zboží, které jinde neseženu. Jsem ráda, že bude obchod bezbariérový. Je to velká výhoda. Se synky jsem často nakupovala boty nahoře v obuvi. Když byli ještě v kočárku, nebyl to zrovna med. Musela jsem je vytáhnout, někdy i vzbudit, kočárek zavřít do klece a dítko v náručí vynést nahoru,“ připomněla dosavadní strasti mladá žena.

Představitelé společnosti řešili, zda prodejnu zrekonstruovat tak, jako v řadě jiných okolních měst či obcí, nebo rovnou postavit novou. „Vždy pečlivě zvažujeme všechny přínosy i možné nevýhody obou variant. K úplné demolici přistupujeme jen zřídka, zejména v případě špatného technického stavu budovy. Nevýhodou je většinou délka uzavření prodejny a vyšší celkové náklady. V případě supermarketu v Hustopečích přínosy nové stavby převážily,“ zdůvodnila Petáková Kormanová.

Vzhled nové prodejny je zatím tajemstvím. „Vizualizaci nemáme finální. Zhruba za čtrnáct dní už bychom nicméně mohli představit konečnou podobu exteriéru. Interiéry budou až mnohem později,“ zmínila.

Na kolik peněz stavba nového supermarketu vyjde, ještě není jasné. „V tuto chvíli by šlo pouze odhad, protože jsme ještě neukončili výběrové řízení na stavbu prodejny, která bude největší položkou v celkových nákladech,“ poznamenala Petáková Kormanová.

Rozhodnutí společnosti vystavět ve městě novou prodejnu vítá i starostka Hana Potměšilová. „Otázka přestavby obchodního domu se řešila ještě před rokem 2014, kdy jsme nastoupili do vedení města. Taktéž na prodejnu s nostalgií vzpomínám, chodila jsem do ní nakupovat prakticky denně. Nicméně je jasné, že v jednadvacátém století je třeba se posunout dál. Budova byla jistě energeticky nevyhovující, rozumím proto i rozhodnutí ji zbourat a postavit novou. Ostatně konkurence ve městě je velká. Je třeba jít s dobou. Jsem ráda, že po rekonstrukcích v okolních obcích, kde je často COOP Jednota jedinou prodejnou s potravinami, došlo i na Hustopeče,“ okomentovala starostka.

Prozradila zároveň, že s vedením společnosti město nyní řeší především nejbližší okolí obchodního domu. „V přímé blízkosti je cyklostezka, chodníky a také škola. Musím říci, že vedení Jednoty je vstřícné a velice dobře se s ním spolupracuje. Pokud se skutečně podaří novou prodejnu ještě letos otevřít, budu moc ráda. Držím jim pěsti,“ vzkázala Potměšilová.

Zákazníci COOP Jednota ani nyní za nákupy nemusejí vyrážet do okolních obcí a měst. „Před uzavřením tohoto supermarketu jsme zrekonstruovali prodejnu v Brněnské ulici. Otevřená je od čtvrtka 13. ledna. Došlo zde ke stavebním úpravám i rozšíření prodejní plochy, což nám umožnilo nabídnout našim zákazníkům bohatý sortiment čerstvých a trvanlivých potravin pro jejich každodenní nákupy,“ zmínila Petáková Kormanová.

Personál uzavřené prodejny v Bratislavské ulici je nyní posilou právě zrekonstruované provozovny v ulici Brněnské. Někteří zaměstnanci pak dočasně vypomáhají v prodejnách COOP Jednota v okolí Hustopečí.

Základní kámen supermarketu v Bratislavské ulici byl položený v roce 1974. „Supermarket byl podle našich dostupných údajů otevřený k datu 1. června 1976. Základní kámen máme k dispozici a plánujeme ho umístit i do nové budovy,“ prozradila výkonná ředitelka společnosti.