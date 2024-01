Dát zachovalým věcem šanci na nový život mohou lidé v Břeclavi. Mnoho předmětů totiž končí na skládce nebo ve spalovně, přitom by ještě v jiné domácnosti našly využití.

Re-use centrum v Břeclavi.Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Josef Rod

Lidé v Břeclavi mohou takové kousky přinést do Re-use centra na sběrném dvoře Háková v Poštorné. „Otevřeno má v úterý a čtvrtek od osmi do pěti a také v sobotu od osmi do dvanácti,“ sdělila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Co mohou lidé přinést? „Kuchyňské nádobí, hrnečky, talíře, příbory, skleničky, nářadí, hračky, al enikoli plyšové. Vítané je i sportovní vybavení, knížky a CD nebo desky. Posloužit novým majitelům může i nečalouněný nábytek, hudební nástroje, dětské autosedačky nebo umělecké předměty,“ vyjmenovala Solaříková.

Re-use centrum nepřijímá elektroniku, čalouněný nábytek, oblečení, plyšové hračky, matrace a přikrývky.

Jak takové centrum vypadá, můžete zjistit ve videu níže. Podobné příležitosti mají totiž lidé v různých městech napříč republikou.

Zdroj: Youtube

Blešák funguje například v Jevišovicích na Znojemsku a v plánu bylo Re-use centum dříve také ve Znojmě. Loni ho zřidili také ve Vyškově.