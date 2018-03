Stárnoucí bazény? Znojmo chce nový, Hustopeče opravu, Hodonín už ji má za sebou

Jižní Morava – Budoucnost zastarávajících bazénů řeší nyní jihomoravské radnice. Ve Znojmě připraví projekt stavby na zelené louce, hustopečští zastupitelé nedávno rozhodli, že svůj bazén město opraví v příštím roce. V Hodoníně už si plavci užívají lázní po rozsáhlé opravě.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Vladimír Klíma

Znojemská radnice chystá zadání projektu pro stavební řízení. „Docela určitě se ale ještě budeme hodně zabývat tím, jak má projekt přesně vypadat, co má obsahovat a kolik má stát. Osobně chci hledat levnější variantu. A tou je už podle zkušeností z jiných měst nová stavba,“ řekl starosta Znojma Jan Grois.

Potvrdil přitom, že nový bazén má vyrůst v areálu letní plovárny v sousedství Louckého kláštera. Důvodem jsou hlavně problémy stávajících lázní. „Technicky jsou na hraně udržitelnosti a bylo by nepříjemné, kdyby kvůli nějaké závadě najednou například dva tisíce dětí neměly kde plavat,“ řekl před časem šéf plavecké školy Bedřich Daberger.

Opoziční zastupitelé by dali přednost jinému řešení. „Není sporu o tom, že Znojmo potřebuje bazén odpovídajících parametrů. Pořád si ale myslím, že lze rekonstruovat stávající lázně. Konečné rozhodnutí by mělo být už na novém zastupitelstvu “ argumentoval zastupitel Jiří Kacetl.

K opravám zastarávajícího bazénu se chystají také představitelé Hustopečí na Břeclavsku. „Dokončujeme projekt a znovu požádáme o státní dotaci poté, co jsme loni neuspěli. Pokud ani letos dotaci nezískáme, budeme už muset příští rok dvacet let staré technologie opravit sami. Na svém posledním zasedání to už schválilo i zastupitelstvo,“ informoval místostarosta Hustopečí Bořivoj Švásta.

Naproti tomu v Hodoníně už od loňského listopadu slouží tamní lázně po rozsáhlé obnově. „Je to tady pěkné a čisté, projevil se pokrok, budu sem chodit pravidelně,“ pochvaloval si opravený bazén Jiří Kolařík.

Město krytý bazén z roku 1983 opravovalo téměř dva roky. Plavci dostali nerezový pětadvacetimetrový bazén, modernější je i zázemí se saunami, vířivkami a bufetem.