Jedno takové měli shodou okolností v místním zemědělském družstvu. „Využívali ho tam na pojížďky, a rozhodli se, že mi ho darují. Kamarád, který pracuje v lakovně, ho nastříkal do obecních barev. A přibyly nápisy Starovice a starostovo okolo,“ usmívá se Kadlec.

Psal se rok 2011. Od té doby jezdí starosta bez nehod. A nejen po obci. „Jednou jsem s kolem dokonce absolvoval trať cyklistického závodu Krajem André. Stylově jsem si oblékl košili a nasadil slamák. Když jsme pak jeli na kopec na Vrbici, říkal jsem si, že se musím co nejvíce rozjet, abych nemusel kolo do kopce tlačit. Ono totiž moje starostovo kolo žádné převody nemá. Předjížděl jsem na něm cyklisty na horských kolech ve funkčních dresech a pořád jsem si říkal, že musím rychle šlapat, abych nemusel sesednout. No a nahoře jsem myslel, že se mi roztrhnou plíce,“ vypráví s úsměvem první muž Starovic.

Přestože mívá kolo jen tak opřené o stěnu obecního úřadu, zatím se mu nestalo, že by si jej někdo vypůjčil. „Jednou jsem si takhle zajel na kole do hospody. Při odchodu jsem zapomněl, že mám s sebou kolo. Stálo tam ve stojanu až do rána, nikdo si ho nedovolil vzít. Případným zlodějům bych přesto rád vzkázal, že o manželku, kartáček na zuby a kolo se zásadně nedělím," směje se recesista.

Jak podotýká, rád by, kdyby se jeho obecní kolo stalo inspirací pro ostatní starosty z okolí. „Chodit pěšky je sice zdravé, ale projít dědinu by mi trvalo dlouho, nic bych nestihl. Proplétat se uličkami je v autě složité, navíc teď v létě i vzhledem k vysokým teplotám nepříjemné. Na kole hezky vyfukuje a především jsem v kontaktu s lidmi. Má to zkrátka samé výhody,“ zdůrazňuje s úsměvem Kadlec.