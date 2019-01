Mikulov – V pětadvaceti­členném zastupitelstvu deset politických subjektů. Takto „divoce" rozdali voliči karty po posledních komunálních volbách v Mikulově. V radě města usedli zástupci pěti stran a sdružení. Břeclavský deník zjišťoval, jak jsou Mikulovští s radnicí po dvou letech práce spokojení.

Mikulovský starosta Rostislav Koštial u komunálních voleb. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

„Sice nemám v Mikulově trvalé bydliště, ale politiku města sleduji. Hodnotil bych ji podle klasifikační stupnice za čtyři. To, co se v Mikulově děje, jen kopíruje současnou politickou situaci v republice. Ale je těžké to hodnotit. Politika příliš doleva nahrává flákačům a příliš doprava zase tunelářům," myslí si majitel mikulovského hotelu Zámeček Jiří Ševčík.

Opoziční zastupitel Štefan Kapičák z ČSSD byl kupodivu méně přísný. Radnici dal trojku. „Nic extra významného se nepodařilo, ale ani žádné velké nedostatky nevidím. Takový průměr," hodnotil.

„Co bych vedení města vytkl, je vzhled Náměstí. Ve většině města jsou chodníky nádherné, zatímco na Náměstí stále zůstává stará dlažba. Mělo by se celkově spravit a ozelenit," řekl Kapičák.

„Mikulov podle posledního sčítání zaznamenal od roku 2001 pokles obyvatel o téměř pět procent. Je to ukazatel toho, jak se město k místním lidem chová. Radnice nejde vstříc mladým, neumí lidi do Mikulova nalákat," kritizoval zase zastupitel Vojtěch Jedlička zvolený za další opoziční stranu – KSČM.

Křehká většina

Starosta Rostislav Koštial (ODS) přesto dělení na koalici a opozici v Mikulově odmítá.

„Nemáme žádnou koaliční smlouvu, jen dohodu o složení rady. Před hlasováním zastupitelstva každý materiál dlouho diskutujeme a hledáme co největší shodu. Když se podíváte na zápisy, často se hlasuje dvaadvacet a někdy i pětadvacet hlasů pro. Jen ve výjimečných případech to padá na onu křehkou hranici třinácti hlasů," argumentoval první muž Mikulova.

Ten za potvrzení dobré práce radnice považuje nedávné třetí místo Mikulova v anketě Město pro byznys. „Vždycky se najdou lidé, kteří jsou nespokojení. Myslím si ale neskromně, že městu se daří plnit úkoly, které jsme si vytyčili. Pseudokrize ani hloupá nálada se v Mikulově tolik neprojevuje," míní Koštial.

Jeho zástupce Eduard Kulhavý ovšem přiznává i problémy. „Máme nedostatky v opravách silnic zvláště na sídlišti a na Mušlově. Důvodem jsou peníze. Uvidíme, kolik jich bude po novém přerozdělení," podotkl muž, který kvůli angažmá ve vedení města vystoupil z ČSSD.

„Je pravda, že třináctičlenná koalice je křehká, ale opozice ve většině případů hlasuje s námi," vyzvedl také Kulhavý, který za největší úspěch považuje stavbu dvou kruhových objezdů na hlavním tahu. Navzdory tomu, že je musela zaplatit radnice.

„Současnému vedení města bych nevytkl nic. Problémy, které mě trápily, mi pomohli vyřešit. Například i spornými kruhovými objezdy," souhlasil třeba mikulovský vinař Vojtěch Pazderka.