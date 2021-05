/ROZHOVOR/ Křeslo zastupitele a předsedy kontrolního výboru před třemi lety vyměnil za místo v čele obce s necelými devatenácti stovkami obyvatel. Kostický starosta Libor Balga se pro Deník Rovnost rozvyprávěl o tom, jaké zásadní investiční akce nyní v obci dokončují, co je ještě čeká, ale i o tom, zda si umí představit žít někde jinde.

Před časem jsme hovořili o tom, že v Kosticích chystáte rekonstrukci smuteční síně. Jak jste daleko?

Smuteční síň vnímáme jako vstupní bránu na hřbitov. Postavená byla v roce 1974 a od té doby se dočkala jen drobných úprav. Interiér zůstal po celou dobu netknutý. A protože se nám navíc hromadily stížnosti lidí, že je zde v létě horko a v zimě zase zima, rozhodli jsme se jednat. Jak už to tak bývá, během přestavby nás mnohé překvapilo. Museli jsme kompletně vybourat celé podlahy, měli jsme zde problémy s podložím, s kanalizací a hromosvody. Pro firmy je to, myslím, náročné. Věříme však, že původní termín bude dodržený a koncem června bychom mohli být hotoví. A to včetně klimatizace nebo bezbariérových toalet. Velké rekonstrukce se však zároveň dočká i celá plocha kolem smuteční síně, části hřbitovních zdí, rozšířeno bude parkoviště, nový povrch dostane i příjezdová cesta. Třešničkou na dortu bude pak bude nová zeleň, která je navrhovaná tak, aby nechala vyniknout jak kulturní památku Kapli svatého Kříže při vjezdu i nově zrekonstruovanou smuteční síň. Celkové náklady se pohybují kolem čtrnácti milionů korun.