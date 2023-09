VIDEO: Oblečení, kavárna i elektro. V Pohořelicích otevřeli nové nákupní centrum

Znamená to, že zde vyroste další nákupní centrum?

Ve druhé etapě výstavby bychom chtěli opět vytvořit nějaká prodejní místa, možná i ve větším. Zvažujeme, zda nepůjde o budovy dvoupatrové, v nichž by bylo možné horní patro využívat k bydlení. Ale to předbíhám. Každopádně nejde o žádné plácnutí do vody, ale o začátek velkého projektu se službami, který bude přínosem našim obyvatelům.

Nemáte strach, že se všechny tyto prodejny neuživí?

Jsme dost velké město na to, aby se tady uživili všichni. Nákupní areály, které tady nově máme, i malé prodejny a obchůdky v centru města. Ne každý hledá tento styl nakupování, někdo si rád dojde v centru do menší provozovny. Nicméně nákupní areál, který tady teď vznikl, je něco, po čem naši obyvatelé volali roky. Jsem proto moc rád, že to vyšlo a zvládli jsme to. Těší mě, že mají firmy a obchodníci o Pohořelice zájem. Nemyslím si, že je nutné je vyhánět. Důležité je ale stanovit nějaká pravidla a mantinely. Pak si myslím, že se nám tady společně bude všem dobře žít, a že zde budeme spokojení.