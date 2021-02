Před nedávnem jsme psali, že chystáte výstavbu bytového domu. V jaké jste nyní fázi?

Prostřednictvím projektanta jsme podali na stavební úřad žádost o územní souhlas. Následovat bude stavební povolení. Předpokládáme, že papírově bychom všechny náležitosti mohli dokončit v letošním roce. V tom příštím bychom pak mohli začít stavět. Počítáme s menšími byty pro soběstačné seniory, ale i s většími, řekněme startovacími byty, pro mladé rodiny.

Zmínil jste mladé rodiny. V Rakvicích je k dispozici velká základní škola i školka. Jak je to s jejich obsazeností?

Zmínil jste mladé rodiny. V Rakvicích je k dispozici velká základní škola i školka. Jak je to s jejich obsazeností?

Kapacita mateřské školy přestává dostačovat, o umístění dětí do školky je ze strany rodičů stále větší zájem. Rozhodli jsme se proto, že přistavíme jednu třídu. Ta by měla spojit budovu školky se školní jídelnou. Třída vznikne namísto takzvaného spojovacího krčku, který naprosto nevyhovuje účelu, ke kterému byl postavený. A totiž, aby přes něj školčata chodila do jídelny na obědy a svačinky. V létě bylo v proskleném krčku přílišné horko a v zimě zase tak chladno, že se děti musely oblékat.

Kdy byste mohli začít stavět?

Již letos. Stavební povolení máme k dispozici.

S jak vysokou investicí počítáte?

Přes místní akční skupinu se nám podařilo získat 3,8 milionu korun. V tuto chvíli jednáme o dofinancování. I v případě, že bychom na žádnou dotaci nedosáhli, jsme připravení projekt výstavby třídy pro až jednadvacet dětí zaplatit ze svého. Projektant předpokládá celkovou investici asi okolo 8,5 milionu korun. Nyní se připravujeme na výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Jak je to s volnou kapacitou ve třídách základní školy?

Aktuálně řešíme to, zda v příštím školním roce neotevřeme druhou první třídu, kapacitu na to máme. Zatím to není jisté, avšak podle všeho by budoucích prvňáčků mohlo být až ke čtyřiceti. Z toho mám samozřejmě jako starosta obrovskou radost. Je třeba zdůraznit, že jsme přece jen spádovou školou ještě i pro děti z Přítluk a Nových Mlýnů.

Je ještě něco, co byste rádi začali či dokončili?

Ano, obyvatelům dlužíme novou silnici pod zemědělským družstvem. To je věc, která nás hodně trápí. V rámci pozemkových úprav měl její obnovu financovat stát. Nicméně pod ní se nachází kanalizace. A stát řekl, že neudělá novou vozovku, dokud nebude opravená kanalizace pod ní. V zastupitelstvu jsme se tehdy shodli, že opravu vezmeme do vlastních rukou. Loni se nám na kombinaci kanalizace a vozovky podařilo získat stavební povolení. Nicméně investice je příliš vysoká, hledáme proto nějaké náhradní řešení. Dohodli jsme se, že nyní opravíme pouze povrch silnice, ta je totiž již skutečně nesjízdná, a pak uvidíme, co bude dál. Celý projekt by totiž vyšel na osmatřicet milionů. Protože jsou na kanalizaci napojené pouze komerční objekty, a nikoli domácnosti, na žádnou dotaci nedosáhneme. A ze svého to zaplatit nedokážeme.

Jak to vypadá s obnovou krajské silnice ve směru na Přítluky? Ta taky není zrovna v nejlepším stavu…

To máte pravdu, opravu nám přislíbil kraj. Ovšem i na plánování investic kraje má vliv koronavirová situace. Kdy tedy k obnově dojde, zatím nevíme.

Jak se vám podařilo postoupit se znovuobnovením zubní ordinace v obci? Když jsme se bavili naposled, zmínil jste, že je problém ordinaci obsadit…

To je jeden z nejdůležitějších restů, které se nám podařilo vyřešit. Stomatologická péče bude zajištěná od prvního března. Jsme za to opravdu moc rádi. Tento týden jsme zveřejnili již i předregistrační formulář, aby si pan doktor mohl zmapovat zájem ze strany lidí, o kterém víme, že je opravdu velký. Není se čemu divit, opět bych rád podotkl, že co se stomatologické péče týče, selhal i stát. My jsme se následkem tohoto nezájmu dostali do situace, kdy zubaři neberou nové pacienty. Pokud se stane něco takového jako v Rakvicích a paní doktorka skončí, je velice těžké najít náhradu. U nás nový pan doktor o pacienty nouzi mít nebude. Rakvice jsou spádovou oblastí a stomatologická péče je jednou ze základních služeb, o které jsem přesvědčený, že by zde měla zůstat zachovaná. Zubní ordinace je součástí občanské vybavenosti a bez ní se v obci žije hůř.

Je něco, na co se těšíte?

Ano, moc se těším na novou knihu o obci, kterou pro nás připravuje jako již tradičně historik Miroslav Vajbar. Zatím pouze prozradím, že jde o obsáhlý materiál, který by měl mít až čtyři sta stran. Popisovat bude život v obci ze všech možných úhlů pohledu. (úsměv)