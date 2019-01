Sedlec – Konec. Výměna. Nový začátek. I tak lze popsat situaci na obecním úřadu v Sedleci, kde v čele obce skončil dlouholetý starosta Rudolf Pelán. Nahradil ho dosavadní zastupitel Marian Pánek. Pelán na post rezignoval, zastupitelstvo by ale o jeho konci hlasovalo i bez dobrovolného odstoupení. Důvod změny? Oficiálně bez odpovědi. Nový první muž obce Pánek ponechal reakci na dotaz Břeclavského deníku Rovnost v podobě veřejně „neupřesněné chyby".

Bývalý starosta Sedlece Rudolf Pelán. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Ačkoli webové stránky Sedlece stále uvádějí jako starostu Pelána, rozhodnutí o změně padlo už před týdny. „Bylo to na mimořádném zasedání. Staly se věci, které se musely řešit. Předchozí starosta to udělal tak, že odstoupil. Postavil se k tomu jako chlap," sdělil Pánek.

Na jeho dosazení do čela úřadu se následně shodlo šest ze sedmi tamních zastupitelů. Jeden se zdržel. S bývalým starostou se redakci spojit nepodařilo. Na otázky poslané mailem dosud neodpověděl. Členem zastupitelstva zůstává.

Podle dostupných informací se nenadálý problém, který se stal impulsem k personální změně, týkal úřadu. Nabízející se spekulaci, zda se o situaci zajímají policisté, vyvrátila jejich mluvčí Kamila Haraštová. „Z našeho pohledu tam problém nebyl, vyřešilo se to v politické rovině," poznamenala Haraštová.

Pelán usedl do starostovského křesla v roce 2009, kdy nahradil odstoupivšího Vladimíra Švajdu. Ve funkci vydržel až dosud. „Udělal spoustu dobré práce, vždycky jsme spolu vycházeli. Bohužel někdy člověk chybu udělá, on se k ní postavil a tím je to vyřešené," doplnil Pánek.

Ten má s komunální politikou zkušenosti. Kromě role zastupitele působil v minulosti i jako místostarosta. Profesně se ale věnoval především práci u policie v Mikulově. Ve službě strávil 24 let. „Jde o velkou změnu. Doufám, že se vše brzy naučím a obec bude vzkvétat," přeje si starosta.

Pokračovat chce v započatých projektech, které se týkají například oprav chodníků nebo prací souvisejících s vodovody. „Byl bych rád, kdybychom na Mikulovsku vyčnívali jako jedna z krásnějších obcí," dodal Pánek.

Sedlec se dostal do skupiny měst a vsí, v nichž za současného volebního období nastaly nenadále změny. Post starosty opustil třeba novosedelský František Trefilík, ve Velkých Pavlovicích si kancelář vyklízel Pavel Procházka, Erika Svobodová skončila zase v Dolních Věstonicích.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně mohou zejména na menších obcích hrát větší roli osobní vztahy. „Se spojováním změn starostů jen s malými obcemi bych byl ale opatrný. Stačí se podívat na Prahu, kde se rada tvoří a rozpadá už od voleb. Změny mohou být dány třeba těsnou většinou, kdy se jeden zastupitel přikloní na druhou stranu, a začne odvolávání," sdělil Kopeček.