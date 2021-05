Žil jste desítky let v Praze, kde jste zastával jednu z důležitých pozic u policie. Co vás přivedlo do Březí?

Ano, dvacet let jsem řídil krizové vyjednávání. A jak jsem se dostal do Březí? Moje manželka je rodačka a máme zde tedy širokou početnou rodinu. Přistěhovali jsme se, postavili jsme si tady dům, a pak jsem se rozhodl, že se dám do komunální politiky. Tehdy především proto, že jsem nebyl spokojený se situací v mateřské škole. Kandidoval jsem za sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj obce. Volby jsme vyhráli a já se stal starostou. Takhle jednoduché to bylo (úsměv).

Moc se mi tu líbí a žije se mi zde dobře. Navíc jako starosta můžu dělat vše proto, aby se zde žilo ještě lépe. S radou a zastupitelstvem se snažíme, aby Březí bylo příjemnou vesnicí, a ne, jen noclehárnou Mikulova. Aby mělo vlastní kulturu a nabídku. Poslední rok to tak možná nevypadá, protože odpadly akce jako košt vína, Martinské koštování, otevřené sklepy, dětský den, pálení čarodějnic. Nekonalo se ani setkání seniorů nebo zpívání místních pěveckých sborů a soutěž ulic ve fotbale. Především nám jde ale o to, abychom zde vytvořili ty nejlepší podmínky pro naše obyvatele. Abychom nabídli kvalitní školu, školku, dopravní obslužnost, služby a podobně.

Co se vám na Březí nejvíce líbí?

Je zde obrovský genius loci. Když se podívám na jednu stranu, vidím Svatý kopeček a Mikulov. Když na druhou, tak Pálavu. Středobod, kde žili lidé tisíce let. Obklopují mě vinohrady, tedy úrodný kraj. A vůbec – lidé, kteří mají něco společného s vínem, jsou milejší, příjemnější a srdečnější (úsměv). Po Praze a Českém Krumlově jde o třetí nejkrásnější místo v republice. Moc si užívám to, že zde můžu žít. A když mi žena řekne, že bychom měli vyrazit na dovolenou, tak se jen usměju a odvětím, kam bychom jezdili, vždyť my jsme na dovolené.

Má něco společného práce u policie a ve vedení obce?

Ano. Vyjednávání. U policie jsem nevyjednával tak často, jako tady (úsměv). Zkušenosti od policie se mi tedy nesmírně hodí.

Nechybí vám původní profese?

Upřímně, ani ne. Myslím, že třicet let u policie bylo tak akorát. Ale přiznávám, že když k nám do obce přijedou něco řešit policisté z nedalekého Mikulova, velice rád je vidím a popovídám si s nimi. Zkrátka na ty roky, co jsem ve službě strávil, rád vzpomínám. Ovšem myslím si, že každá změna je dobrá. Jako starosta jsem získal spoustu nových znalostí a zkušeností, o kterých jsem do té doby neměl ani ponětí. Ze čtvrtiny jsem teď právník, ze čtvrtiny stavař, ze čtvrtiny zahradník, a nakonec i vyjednávač. Je to nesmírně komplexní činnost. To mě překvapilo.

Co z toho asi nejvíc?

Mám na starosti lidi, domy, ulice, majetek obce, ale také extravilán. A to pro mě byly opravdu nové věci. V Praze se s něčím podobným nesetkáte. Tam nemusíte řešit, jak funguje odvodnění polí, kudy vedou odvodňovací kanály a podobně. Naštěstí mám skvělého místostarostu, který mě do věcí, jimž nerozumím, zasvětí.