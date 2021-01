Jak se vám v Milovicích žije?

Výborně, jsme veselá povaha. Sice jsme letos nemohli dělat fašank, ale těšíme se, že nás čekají další zajímavé akce. V květnu se nám o zábavu vždy starají vinaři s pravidelným květnovým koštem, následují hasiči s pravidelným výšlapem přes Pálavu, ryze mužská akce také z řad hasičů pod vedením Michala a Petry Dobiášových turnaj v nohejbalu, samozřejmě polovičky s dětmi fandí. Začátek prázdnin patří tradičně dětem a Dni dětí.

O prázdninách pak začínají trénovat stárci na hody, které máme v srpnu. Někdy, když bývám v práci déle, tak je poslouchám, jak nacvičují. Do toho sem chodí tančit maminky s dětmi z nově vzniklého spolku Milovčánku. Konec srpna máme ve sportovním duchu. Začíná turnaj ve vybíjené, pod vedením Stanislavy Kubíčkové a Marcely Pospíšilové, velmi se turnaj ujal je oblíbený nejen mezi dětmi. Další víkend se přestěhujeme na rybník. Začínají dětské rybářské závody pořádá je František Studený spolu s místními rybáři.

Zdroj: Deník

Následuje adventní tvoření pro místní, které pořádá paní květinářka Jana Černá.

V měsíci listopadu máme pochod světlušek. No a před Vánoci se chystá mikulášská nadílka a zpívání u vánočního stromku. Kulturní věci má u nás na starosti zastupitel Petr Horňák, díky němu nejen děti loni nepřišly ani o Mikuláše. Vyzvali jsme na facebooku obyvatele, zda mají zájem o návštěvu obecního Mikuláše, ať se nám ozvou. A obešli ve dvou skupinách celou dědinu. Večerní rozlučka se starým rokem na Silvestra probíhá před obcí se svařáčkem, zabíjačkovými pochoutkami vždy se sejde zde převážná část dědiny.

Pandemie koronaviru tohle dění loni hodně ovlivnila…

To ano. Já ale doufám, že nyní budou lidé víc držet u sebe, a když tady budeme pořádat nějakou akci, o to budou naše setkání radostnější. Doufám, že se budeme víc vídat nehledě na to, zda půjde o akci iniciovanou rybáři, hasiči či chasou.

Co vás v nejbližší době čeká?

Doufám, že se nám letos podaří doopravovat veškeré obecní majetky. Nyní hovořím především o bývalé škole, na jejíž rekonstrukci nyní svépomocí pracujeme a žádáme JMK o dotaci. Pod jednou střechou budeme mít veškeré služby pro obyvatele.

Svépomocí jsme se pustili také do obnovy kabin na fotbalovém hřišti, přestože řada fotbalistů má strach o budoucnost TJ Milovice, potřebují mladou krev do týmu. Fotbal má u nás významnou roli. Jen, už kvůli tomu, doufám že nám v obci vyrůstají další budoucí hráči.

Dokončili jsme také nové dětské hřiště v nové zástavbě. Nyní mě moc mrzí, že jsou pozastavené veškeré kulturní akce, protože bych byla ráda, kdyby se právě i obyvatele nových domů mezi místní začlenili a cítili se tady dobře.

Jak to vypadá s přesunem autobusových zastávek?

Projekt je připravený, chtěli bychom, aby se zastávky přesunuly blíže před obecní úřad. Tedy pryč z míst, pod nimiž se nacházejí historické chodby a sklepy.

A vůbec nejzásadnějším projektem bude dobudování druhé etapy chodníků. Máme zde dva velké zaměstnavatele, Zebr a Čez (dříve AZ Klima), a právě k nim nám citelně chodníky chybějí. Žádost o dotaci jsme již podali, tak uvidíme.

Připravujete ještě něco dalšího?

Ano, necháváme restaurovat několik historických soch Janka Nepomuckého a Vendelínka, chceme podat i žádost o dotaci na revitalizaci místního rybníka.

V řadě obcí se nyní připravují i na výstavbu sociálních bytů…

Mám-li být upřímná, i u nás si s touto myšlenkou pohráváme. Máme zde starou budovu mateřské školy, která již není v dobrém stavu. Na jejím místě bychom si právě takové bydlení pro mladé rodiny s dětmi uměli představit. Dole byty jedna plus jedna, nahoře třeba dva plus jedna. Uvidíme. Je mi jasné, že je to běh na dlouhou trať. Bavíme se tady o projektu na pět let. Obec už však nemá pozemky a není, kde stavět. A nechci, aby nám místní utíkali pryč.

S jak vysokými investicemi počítáte?

Chodníky by měly stát dle rozpočtu čtyřiadvacet milionů. Osm půjde z našeho rozpočtu. Oprava potoku dva miliony, oprava bývalé školy do pěti set tisíc. Je to šílená částka. Pokud nám všechny plány vyjdou, obávám se, že bez úvěru to nedáme. Když vezmu objem prací, které by se uskutečnily, a částku, která nám bude chybět z vlastních zdrojů, jedná se opravdu o minimální výši úvěru. Je to složitá věc. Co můžeme, děláme sami, co ne, na to žádáme o dotace. Pokud máme v plánu šetřit a čekat, pak nejen, že částka za stavební práce bude mnohem vyšší. Ona je totiž spousta míst v obci v havarijním stavu. Vliv na to měl potok, který část obce neustále vyplavoval. No a chodníky? Ne, že jsou v havarijním stavu, ale v části obce vůbec nejsou.