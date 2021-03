Největší radost jí místní udělají, když přinesou staré dokumenty či fotografie, které někde doma našli, a ještě větší pak, když k nim přidají i jejich příběh. „Historie a vše, co s ní souvisí, mi zkrátka učarovalo. Nedávno jsem náhodou našla čejčský pramen Heliga a hned z toho byl dlouhý příspěvek o něm a tamních lázních," usmívá se.

Velkou část času, když zrovna neúřaduje, jí zabere také dobrovolnictví ve Spolku pro vojenská pietní místa, jehož je členkou. „Neobjevených míst, kde jsou hroby vojáků, křížků upomínající na něčí smrt nebo válečnou událost, a dalších nenápadně ukrytých pomníčků, je ještě i na Hustopečsku spousta. A v celé republice jsou jich tisíce stále - neobjevených a nezapsaných. Třeba hroby legionářů nebo kenotafy padlých jsou i na nejmenších hřbitovech, avšak bez označení, že za nás bojovali. Dohledávat to považuji za hodně důležité, ze starých náhrobků zubem času mizí písmo, a co také zaniká, jsou mnohé staré hřbitovy. Přitom pro potomky je často právě místo posledního odpočinku jediným vodítkem k tomu, kde jejich předci pravděpodobně dožili,“ vypráví Petrášová.

Je to právě ona, kdo se v Morkůvkách stará také o propagaci Muzea generálporučíka Františka Peřiny. „Přes Františka Peřinu jsem se dostala k letcům a založila jsem facebookovou stránku muzea, kterou nyní spolu s kolegou z Anglie spravujeme. Dennodenně stránky aktualizujeme a dále pátráme po osudech zapomenutých letců z druhé světové války. Jsou tací, jako je náš Peřina, o kterých se ví. Ale také spousta dalších, kteří jsou zcela zapomenuti i v obcích, z nichž pocházeli. Nezřídka se stává, že jsou překvapeni, když je žádáme o informace,“ usmívá se starostka.

Za zmínku jistě stojí, že z Morkůvek pravděpodobně pocházejí letci minimálně dva. „Narazila jsme ve starém článku z Nového života na pána, který si v Břeclavi v roce 1910 údajně postavil vlastní letadlo a zkoušel s ním létat. Jmenoval se František Bílek a pocházel právě od nás. Společně s přítelem, který je z Břeclavi, jsme se tomu začali více věnovat a zjistili jsme nakonec, že je sporné, zda letadlo skutečně sestavil on, nebo spíše jeho vrstevník Tunseng. Jisté je pouze, že na něj jako řezbář vyrobil vrtuli. Tu se mi nakonec podařilo vypátrat v leteckém muzeu ve Kbelích, a odtam nám ji zapůjčili. Máme ji tak v Morkůvkách, a ráda bych v našem muzeu přichystala expozici právě i o Františku Bílkovi,“ povídá nadšeně Petrášová.

Pamětní deska pro Šimona Škrlu

Stejně tak jako osud Františka Bílka ji zaujal i osud dalšího, pro většinu Morkůveckých neznámého, rodáka Šimona Škrly. „Tento pán vystudoval medicínu v Praze, za první světové války byl na frontě doktorem. Pak odešel do Nového Města na Moravě, kde se stal věhlasným lékařem celého Horácka, dokonce se tam stal i starostou. Nyní zjišťuje možnosti, jak jej připomenout pamětní deskou nebo pomníkem v Novém Městě nebo Morkůvkách. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál, třeba o místním malíři Ludvíku Dobešovi. Rádi bychom vytvořili naučnou stezku po jeho stopách a před místa, která maloval, bychom umístili reprodukci obrazu s popiskem,“ naznačuje Petrášová.

Před dvěma lety vytvořila z opravené márnice Galerii morkůvských rodáků. „Zasadila jsem se o pamětní desku legionáři Škrlovi v Černé Hoře, nebo morkůveckým židům zavražděným v koncentračních táborech. Zaujal mě i příběh dalšího rodáka – mladého zednického mistra, jehož razítko najdete na mnoha tehdejších projektech morkůveckých domků. Ale, bohužel, svůj nesporný um rozvinout nemohl. Padl totiž v roce 1915 u Radzymi," doplňuje.

Morkůvský všelék

Aby si odpočinula od práce u počítače a ulevila očím, vyráží od jara do podzimu na morkůvecké louky. To aby tam nasbírala bylinky, které pak na usuší pro Morkůvský všelék. „Sbírám plicník, mařinku, šalvěj, diviznu, řepík, mateřídoušku a další, a ze zahrádky k tomu pak přidám meduňku, mátu. Nasušené bylinky pak smíchám jako čajovou směs do pytlíčků, které rozdáváme jako dárky dobrým lidem,“ usmívá se Petrášová.

Když to bylo možné, vařili si Morkůvský všelék třeba při oblíbené akci čtení z kroniky, kterou v obci pořádala. „Sešli jsme se, vybrali jsme vždy zhruba asi dvacet stránek, které jsem byli schopní přečíst a vstřebat, přinesli jsme staré fotky, co kdo měl doma, a vyprávěli jsme. Bylo to vždycky moc fajn a měli jsme z toho radost,“ vzpomíná starostka.

Velkým koníčkem je pro ni i fotografování, i když jen amatérské. Hodně volného času jí zabírá také práce na zahrádce a okolo starého domku, který si v obci nedávno koupila. „Jeho rekonstrukce trvala více než rok a hodně mi pomohli kamarádi a rodina. Snažila jsem se ho, v rámci možností, zachovat v původním stylu. A také jsem si samozřejmě zjišťovala, kdo v něm vlastně dříve bydlel, je to zajímavá historie. V budoucnu bych „na mlatě“ ráda zřídila malou galerii dřívějších majitelů, podaří-li se mi dohledat ještě nějaké podrobnosti a fotky. Nebo i malé muzeum hospodářského nářadí a strojů. A byla bych moc ráda, kdyby se do budoucna tyto prostory staly místem setkávání místních lidí u různých příležitostí," překvapuje Petrášová.

Nadchl ji také místní folklor a kroje, své dceři i dcerám synovce téměř kompletní místní kroje ušila. Sama si příležitostně obléká kroj vypůjčený. „Také by si ráda pořídila vlastní, ale zatím bylo spousta jiných a důležitějších věcí. Když už někdy opravdu melu z posledního, vezmu si do rukou aspoň háčkování nebo pletu ponožky," směje se.

A na co že se nejvíce těší? „Na vnoučata, která zatím nemám. Věřím, že s mými aktivitami to potom zamává a nebude na ně tolik času. Ale nemůžu se dočkat," vzkazuje směrem ke své dceři a dvěma synům.