Je krátce před dvanáctou hodinou odpoledne a u myslivny se schází individua, které mohou lidé vidět pohromadě pouze a jen tady. Rtuť teploměru se i přes slunečné počasí šplhá lehce nad hranici nuly. To nebrání ničemu a maškary se po úvodním přípitku vydávají na své dobrodružství.



Starovičtí pořádali každoročně maškarní ples, který postupně začal upadat až se jim nevyplatilo tuto akci dělat. „Chtěli jsme začít něco nového. Rozhodli jsme se pro fašankový průvod zakončený pochováním basy. Na organizaci se podílí lidé napříč celou obcí,“ vysvětluje starosta Starovic Antonín Kadlec, který je převlečený za vojenského velitele, jemuž každý říká kaprál.



Veselí trvá v obci celý den, řada z místních své dveře neotevírá. Pokud však někdo otevře, hostí maškary, tak jak se patří. Při občerstvení nechybí koblihy, vařené maso a samozřejmě pálenka na zahřátí. „Jen pojďte dál, neostýchejte a nalijte si teplý čaj,“ říká nadšená Marie Formanková, která před svým domem nabízí jednohubky a vynikající boží milosti.

Maškary zvoní na každý dům poctivě jeden po druhém a pokračují do další ulice. „Minulý rok s námi vyrazil i Turek. Letos chybí. Musím celou cestu vozík táhnout sám,“ prozrazuje Vlastimil Novotný, který svou maskou připomíná strašáka do zelí. V průvodu ale nechybí ani známé postavy z českých filmů, jako je Švejk nebo vojenský kněz feldkurát.



Za zmínku stojí například vojáci z napoleonských bitev, jeptišky, kominice nebo stále veselý medvěd. Po několikahodinové výpravě celou vesnicí se průvod zastavuje na nádvoří hospody, kde se místní schází k pochovávání basy.



Jako znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Při posledním rozloučení se čtou modlitby, které komentují aktuální dění v obci. Nechybí místní myslivci, kteří se postarají o závěrečnou salvu. Akci přichází podpořit společně s dobrovolnými hasiči.



Po posledním rozloučení místní vydávají ohřát a dát si guláš do přilehlé hospodě. „Zisk z vybraných peněz po obci využijeme na organizaci dětských akcí,“ zmiňuje na starosta Antonín Kadlec.